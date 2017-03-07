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〈南部〉《觀察筆記》春風吹，戰鼓擂

2017-03-07

驚蟄的這一天，大地開始蠢動著。

許多原來冬眠、龜縮的蟲子和不知名東西，會鑽出地表，爬出洞穴，因之，春夜有很多的聲響豐富著。

旺盛的生命力在大自然的韶光中演繹著節氣的催促，像極了政治舞台。

農會選舉方才落幕，這一邊又有水利會長的補選鑼鼓響天動地，許多不同也有可能重疊同質性高的人脈被動員了，準備爭搶一年多任期預先打下下一屆的基礎。

這一戰又牽動民進黨市長初選，有心人介入，要合縱連橫，眼光看得很遼闊。

大勢還在曖昧混沌的階段，敵人和朋友是難分清楚的。農會選戰時對立的，水利會長之役有可能合作，市長初選又可能恩仇盡泯滅，一塊兒對付主要敵手。

都跑出來了，選戰的鼓擂起，人性中本能的利益思量如春雷驚蟄，跑在前頭，「聯合次要敵人，打擊主要敵人」。

百花齊放的春光裡，野心流竄著！（資深記者黃明裕）

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《觀察筆記》春風吹，戰鼓擂

驚蟄的這一天，大地開始蠢動著。許多原來冬眠、龜縮的蟲子和不知名東西，會鑽出地表，爬出洞穴，因之，春夜有很多的聲響豐富著。旺盛的生命力在大自然的韶光中演繹著節氣的催促，像極了政治舞台。…

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