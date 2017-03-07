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〈南部〉70年的悲痛 老屋「有洋蔥」

2017-03-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕七十年前的三月六日，高雄市參議員王石定遭軍隊無情射殺，王家遺族悲痛之餘，仍選擇大開家門、收留包括部分外省人在內的民眾進屋避難；七十年過去，閒置老屋默默收藏這段二二八故事、有洋蔥！

這處兩層樓的老屋，位於哈瑪星延平、鼓南街口，閒置許久，被文化局列為暫定古蹟，後續保存方向還在審議。文史工作者陳坤毅說明，老屋是日治時期高雄漁業大王王沃所有，於西元一九三七年在哈瑪星蓋房，本來是三層樓，因目標太明顯遭美軍炸毀一層。

陳坤毅指出，王石定是王沃的長子，優秀的他從高雄中學畢業後，前往日本就讀早稻田大學商學部，返台後克紹箕裘並發揮長才。戰後，王石定除原有水產事業，更獲選第一屆高雄市參議員，他為人樂善好施且熱心公共事務、深得人緣，是當時高雄市政商重心人物之一。

陳坤毅調查，三月六日那天，王石定與其他參議員及市民代表，在高市府禮堂討論時局時，突然遭要塞司令彭孟緝所屬部隊闖入開槍掃射，現場約六十人逃難不及而慘死槍下，人生僅走過三十五個年頭。

由於市區情況緊張，不少人陸續湧入空間較大的王宅避難，王家悲痛之餘仍大開家門，收留包括部分外省人的許多民眾；後來軍隊意圖侵入，被收留外省人挺身而出阻擋，終於免除另場可能的屠殺。

王石定雖罹難，他的家族、他的宅邸仍保護許多無辜民眾，走過七十年，老屋已經沒人、卻持續佇立哈瑪星，默默守護一切。

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  • 哈瑪星王宅曾在二二八期間收容民眾避難。（記者王榮祥攝）

    哈瑪星王宅曾在二二八期間收容民眾避難。（記者王榮祥攝）

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