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〈南部〉看猴違停塞路… 柴山住戶怨嘆出入難

2017-03-07

好驚險 急煞減速 拍照打卡

〔記者黃建華、陳文嬋／高雄報導〕柴山獼猴大軍日前集體侵擾中山大學學生宿舍影片，經媒體披露後，假日驅車上山觀猴遊客大增，遊客汽機車常在中山大學通往柴山桃源里舊部落唯一聯外山道短暫違停，甚至拍照、臉書「打卡」，造成原本就窄的山路交通，險象環生，當地住戶無奈抱怨，若遇假日或日落獼猴出沒，「離家難，回家更難」。

高市壽山台灣獼猴約一千多隻，近年來整體數量變化不大，市府農業局邀集壽管處等單位，針對龍泉寺前巷弄、黃沙灣景觀平台旁山路，增設「獼猴出沒」告示牌，並劃設紅線、加強取締，避免民眾違規停車，市府強調台灣獼猴為保育類野生動物，禁止民眾接觸、餵食獼猴，違者可依高雄市野生動物保育自治條例，開罰五千元至一萬元。

活躍於高雄柴山的台灣獼猴，近年因野生動物保育法的保護，數量激增，加上法令禁止山客餵食，獼猴為了找食物，討不到食物就搶山客物品的事件頻傳。

柴山桃源里蔡姓民眾昨指出，駕車上山看猴子的遊客近來又增加不少，引來獼猴下山在路旁等著跟遊客要東西吃，只要山路旁有獼猴聚集停留，觀猴遊客的汽、機車就臨時違停，下來拍照，甚至臉書打卡，因通往桃源里唯一的山路本來就不寬，觀猴遊客臨時違停，甚至急煞減速慢行，往往險象環生。

好無奈 住戶回家離家都難

他說，向轄區警方反映，員警也多次勸導，但未改善，讓他們相當困擾。

另一位柴山地區住民也抱怨說，「以前猴子下山來吃我們種的果實已夠苦惱，又不能殺害牠，我們也只能自求多福；現在一到假日，賞猴民眾交通工具亂停，真是造成極大不便，尤其有些開車來的民眾乾脆不下車，隔著車窗近距離賞猴，簡直把柴山聯外道路當成野生動物園區。」

這位柴山住民還抱怨，不久前高市府觀光局舉辦「大港煙火」是很漂亮，但許多民眾為了看煙火，汽機車停得更誇張，雙向道變單行道。

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  • 觀猴遊客在柴山山路短暫違停，拍照打卡，雙向道往往變單行道。（民眾提供）

    觀猴遊客在柴山山路短暫違停，拍照打卡，雙向道往往變單行道。（民眾提供）

  • 上山觀猴遊客一看到路旁有猴群，立刻煞車減速觀猴；柴山住民說，簡直把當地當野生動物園。（民眾提供）

    上山觀猴遊客一看到路旁有猴群，立刻煞車減速觀猴；柴山住民說，簡直把當地當野生動物園。（民眾提供）

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