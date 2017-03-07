〈南部〉盼啟用焚化廠 台東縣府向議會提案

2017-03-07

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣焚化廠啟用與否受到關注，縣議會今天將召開臨時會，縣政府已提案「請求同意啟用焚化廠」，並將跨縣代燒花蓮縣垃圾，營運方式則採ROT模式招商營運。

建廠後未曾營運 臨時會討論

台東縣政府一月間完成焚化廠修繕暨委外營管可行性評估成果公聽會，環保團體表達反對啟用訴求，但縣府決議最終交由議會討論，並在這次議會臨時會提案。

縣府在提案中說明台東正面臨垃圾危機，為長期解決垃圾問題，提升自主處理能力，擬啟用台東縣焚化廠，待縣議會同意後，經先期規劃、招商、簽約、修繕、試運轉後，正式焚燒垃圾。

台東焚化廠建廠後未曾營運，設備需三億多元修繕，將ROT招商營運模式，由得標業者投資增建、改建及修建縣府現有設備，營運期滿後歸還縣府。至於垃圾來源，有多種可能方案，除單純燒縣內垃圾外，也可以來自花蓮、環保署調配、廠商自收。