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〈南部〉公然排污 屏東六塊厝大排遭染「紫」

2017-03-07

官員與里民會勘目睹

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市六塊厝大排傳出將加蓋，引發前進里民擔心河川生態將受破壞的疑慮，屏東縣政府水利處官員昨與里民會勘時，赫見紫色廢水不斷排進大排，里民痛批「太離譜，竟公然排污」，隨即通報環保局取締，水利處副處身許良禎強調，大排絕不會加蓋，請里民放心。

散發刺鼻味 環局採樣

縣府斥資三千多萬元，改善寬度近二十公尺的六塊厝大排前進里段約八百公尺堤防及排水，預計五月完工，可望提高汛期大排疏洪能量，施工堤段臨近部份工廠，前進里長王泰益與里民聽聞工廠業者向縣府爭取將大排加蓋，以方便運貨車輛停放及接駁通行，里民擔心此舉將造成當地河川生態浩劫，重蹈萬年溪加蓋失敗覆轍。

許良禎表示，工廠業者為方便車輛進出，希望在大排完工後，能准予施作簡易板橋連接堤防道路，並非爭取將大排加蓋，請里民放心，大排不會加蓋。

水利處：大排絕不加蓋

里民與縣府官員昨天會勘現場時，竟目睹紫色不明廢水源源排入施工中的六塊厝大排，還散發刺鼻的味道，眾人大罵「太可惡」，隨即通報縣環保局到場取締，當地里民還幫忙採樣蒐證。

環保局稽查科則表示，將把廢水送驗，並調查涉嫌排廢的工廠是否合法申請，若有不符規定將依法開罰，甚至會採取更嚴厲的處置措施。

里長王泰益表示，如果大排加蓋，不法排污行為將更猖獗，里民堅決反對，大排完工後，將打造一條將近一千公尺長的生態步道，發揮親水休憩功能。

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  • 屏東縣政府在前進里進行六塊厝排水改善工程。（記者李立法攝）

    屏東縣政府在前進里進行六塊厝排水改善工程。（記者李立法攝）

  • 六塊厝大排傳出將加蓋，引發里民關切，擔心生態被破壞，集體前往工地表達強烈反對加蓋。（記者李立法攝）

    六塊厝大排傳出將加蓋，引發里民關切，擔心生態被破壞，集體前往工地表達強烈反對加蓋。（記者李立法攝）

  • 六塊厝大排遭排污，前進里民採樣蒐證交給環保局處理。（記者李立法攝）

    六塊厝大排遭排污，前進里民採樣蒐證交給環保局處理。（記者李立法攝）

  • 不明紫色廢水從暗管排入六塊厝大排。（記者李立法攝）

    不明紫色廢水從暗管排入六塊厝大排。（記者李立法攝）

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