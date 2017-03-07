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〈台北都會〉都更戶被偷拆 屋主批北市府縱容

2017-03-07

〔記者鍾泓良、陳鈺馥／台北報導〕北市長安西路一處都市更新案，因建商欣偉傑趁不同意戶出門時偷拆而爆發爭議。都發局昨臨時召開專案會議討論，不同意戶張姓屋主與欣偉傑董事長鄭可熙針鋒相對，張還批評市府縱容建商偷拆，就跟前苗栗縣長劉政鴻「天賜良機」拆民房一樣。政大地政系教授張金鶚表示，即使已發拆照，政府仍可要求建商須完成協商程序才能拆除，而遇到挑戰程序的惡劣建商就嚴懲，如課重罰金或要求恢復原狀等。

內政部長葉俊榮昨日在立法院備詢時表示，台北市政府正介入協調此案，推動都更在程序正義上有許多課題要面對，即便有拆除執照，建商也應與不同意戶協商，不能倉促拆屋，未來將透過「都市更新條例」修法解決爭議。

鄭可熙受訪時表示，拆除房屋是員工錯誤決策，願好好處理後續財產賠償。但他也直指屋主「獅子大開口」，對方從一開始的一億二千萬元，調到八千八百萬元。他指出，張姓屋主房子更新後價值約二千三百八十萬元，公司願意用三千萬元購買，已高於原本價值，但對方卻開出八千八百萬元，每坪近三百二十萬元。

張姓屋主在會中則多次指稱，當天就是赴都更處協調家才會被拆，質疑這難道就是柯文哲的都更ＳＯＰ嗎？他痛批，是不是這次也跟大埔一樣，「也是天賜良機嗎？」他也爆料，建商曾經承諾六千六百萬元，結果還是跳票；但欣偉傑隨即否認那是談判過程，並非具體承諾。

對於被形容成劉政鴻拆大埔，林洲民受訪時反駁，法規清楚規範都更案發拆照的要求，認為是完全不恰當的比喻。至於如何防範再發生，林表示不敢保證，但局內正在研擬方法。

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  • 張姓屋主指稱，自己當天赴都更處邀約出來協商，結果就被建商偷拆，「這難道就是柯文哲的都更SOP嗎？」（記者鍾泓良攝）

    張姓屋主指稱，自己當天赴都更處邀約出來協商，結果就被建商偷拆，「這難道就是柯文哲的都更SOP嗎？」（記者鍾泓良攝）

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