〈台北都會〉《北市》乳癌發生率冠全國 篩檢率僅4成
2017-03-07
〔記者張議晨／台北報導〕台北市乳癌發生率高居全國之冠！根據最新癌症登記資料，乳癌仍高居北市女性十大癌症首位，每十萬人就有七十四．四八人罹患，為全國最高，北市衛生局認為，高脂飲食、工作壓力、缺乏運動及沒時間篩檢都是背後主因。
星座專家薇薇安、北市前議員陳玉梅皆因乳癌相繼辭世，雖衛生局提供年滿四十五至六十九歲婦女免費乳房Ｘ光攝影，但衛生局統計，北市符合篩檢資格女性，仍有超過卅一萬名女性還未接受篩檢，比率接近六成。
乳癌防治基金會董事長張金堅表示，台灣乳癌高峰為四十五至五十五歲，與美國相比年輕近十歲，除先天遺傳外，還包括高熱量飲食、環境賀爾蒙等主因。但北市篩檢率僅四成，遠低於美國的七成及日本、南韓的六成，怕痛、害羞都是篩檢率低的主因。
北市前年至去年底提供十九萬名女性免費乳房Ｘ光攝影檢查，其中確診乳癌為九百二十六人。張金堅解釋，乳癌可透過乳房Ｘ光攝影早期發現、治療，降低死亡率，此外，根據美國研究，減少高脂、高熱量飲食及養成規律運動習慣，約有三成八病友其實可以預防罹患乳癌。
衛生局指出，去年迄今未接受乳房Ｘ光攝影的女性，到北市特約醫療院所完成女性癌症篩檢，即可兌換悠遊卡加值金一百元，建議女性應定期篩檢。
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