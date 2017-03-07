〈台北都會〉《炭烤遠離住宅區》柯拚環保城市 居民叫好業者叫苦
業者抗議：市府逼迫關門
〔記者張議晨、何世昌／台北報導〕北市環保局擬定《台北市宜居城市自治條例》草案，規定住宅區餐飲業應設置集氣防制油污設備，且不得使用瓦斯或電力以外的高污染燃料，亦即未來住宅區燒烤、薑母鴨店將不得燒「木炭」，但草案內容一公布，引起燒烤業者反彈，直言市府等於逼迫他們「停業」，揚言反對到底。但也有民眾指控，燒烤店只在稽查人員到場時才運作污染防治設備，「支持市府政策」。
台北市長柯文哲昨接受媒體聯訪時也針對此事回應，環保是文明象徵，台北市若要成為環保城市，就必須推動住宅區禁止生炭或二行程機車禁行等政策。他理解推動新政會造成不便，所以會排期程讓民眾適應。
根據草案內容，未來北市住宅區內餐飲業者，油煙及污水將一併納入管理，並要求住宅區的餐飲業使用低污染燃料，且業者必須設置集氣及油煙、異味、廢污水等污染防制設備。
以市民大道「燒烤一條街」為例，該路段自一○一年開始聚集多家燒烤店，雖業者都有裝設集塵設備，但附近住戶仍不時忍受灰煙，一聽到草案內容即大表支持。
民眾：有稽查才啟動防污
王姓民眾指出，各家燒烤店雖有採購設備，但只有稽查人員到場才會全力運作，稽查人員一走，就降低設備效能，尤其夜晚、凌晨特別嚴重。
但經營燒烤店十多年的陳姓業者表示，店裡耗資數十萬元改善設備，但接下來卻不讓人使用木炭，等於讓業者「關門」，十多年的心血可能就此付諸流水。另一名王姓老闆也說，燒烤店禁用木炭，根本就在扼殺生存空間，「全台有哪位師傅會用瓦斯、電磁爐烤蔬菜？」
環保局副局長盧世昌解釋，草案預計今年四月送進市議會，由於正反意見都有，近期會針對法案內容再召開公聽會討論。
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