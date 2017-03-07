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〈台北都會〉《北市》焚化爐售電回饋擬發垃圾袋 挨批擾民

2017-03-07

14公升袋 每人每年約發36個

〔記者張議晨／台北報導〕北市府前年底修改《北市垃圾焚化爐回饋地方自治條例》，新增焚化爐售電回饋金、每公噸一百元，估算五行政區、一百二十三萬里民，今年每人可獲七十至一百八十元不等回饋。但環保局月前行文各里，「建議」回饋金改用專用垃圾袋折算，以文山區來說，每人每年約可拿到卅六個十四公升垃圾袋，四口之家則可拿到一百四十四個垃圾袋。此舉卻引起各區管委會反彈，文山區萬祥里長張紅木直言，「有些大樓社區幾乎用不到垃圾袋，環保局此舉根本造成困擾」。

北市三座焚化爐過去依影響範圍給內湖等五區「里回饋金」，各區各里可拿到數萬元到百萬元，用於里民活動及公共建設使用，而前年修法新增的售電回饋金，則依照焚化廠售電收入，直接回饋各區里民。

由於去年回饋金預算與今年合併編列，因此各區里民可獲得一○五年及一○六年合計七十至一百八十元不等的售電回饋，算是今年的「小確幸」。

不過，環保局今年二月底行文各區管委會，盼各里能以專用垃圾袋折算回饋金。以十四公升垃圾袋來說，一包一百元有廿個，若以文山區每人可獲一百八十元回饋金計算，平均每位區民可拿到卅六個垃圾袋，四口之家則可拿到一百四十四個垃圾袋。

大樓社區反彈：根本用不到

但張紅木說，文山區約有一半是大樓社區，垃圾多交由民間清運廠商處理，幾乎用不到垃圾袋，「請問這些人要垃圾袋做什麼？」且免費垃圾袋等於鼓勵民眾多丟垃圾，無助垃圾減量，環保局應先聽基層意見，再擬定政策。

不過，以往各里回饋金都由里長統籌，有民眾認為里長發的物品常用不到形成浪費，北投區溫泉里長許智全則認為，回饋金改發提貨券方式應能解決困擾，讓里民自己購買所需生活用品，而非限制只能換取垃圾袋。

環保局副局長蔡玲儀解釋，因各焚化廠焚化量不同，各區回饋金額不一致，且過去常有民眾反映回饋金購得的物品難用、瑕疵或是抱怨「大陸製」，因此今年才規劃以專用垃圾袋折算回饋金。若各里不採納環保局意見，還是能個別提交計畫送交環保局審查，但仍須依照採購法規定辦理。

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  • 台北市焚化爐直接回饋里民，北投等三座焚化爐周邊一二三萬名里民都可獲得七十至一百八十元不等回饋金。（記者張議晨攝）

    台北市焚化爐直接回饋里民，北投等三座焚化爐周邊一二三萬名里民都可獲得七十至一百八十元不等回饋金。（記者張議晨攝）

  • 各區售電回饋金分配

    各區售電回饋金分配

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