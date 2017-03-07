〈台北都會〉《北市》焚化爐售電回饋擬發垃圾袋 挨批擾民
14公升袋 每人每年約發36個
〔記者張議晨／台北報導〕北市府前年底修改《北市垃圾焚化爐回饋地方自治條例》，新增焚化爐售電回饋金、每公噸一百元，估算五行政區、一百二十三萬里民，今年每人可獲七十至一百八十元不等回饋。但環保局月前行文各里，「建議」回饋金改用專用垃圾袋折算，以文山區來說，每人每年約可拿到卅六個十四公升垃圾袋，四口之家則可拿到一百四十四個垃圾袋。此舉卻引起各區管委會反彈，文山區萬祥里長張紅木直言，「有些大樓社區幾乎用不到垃圾袋，環保局此舉根本造成困擾」。
北市三座焚化爐過去依影響範圍給內湖等五區「里回饋金」，各區各里可拿到數萬元到百萬元，用於里民活動及公共建設使用，而前年修法新增的售電回饋金，則依照焚化廠售電收入，直接回饋各區里民。
由於去年回饋金預算與今年合併編列，因此各區里民可獲得一○五年及一○六年合計七十至一百八十元不等的售電回饋，算是今年的「小確幸」。
不過，環保局今年二月底行文各區管委會，盼各里能以專用垃圾袋折算回饋金。以十四公升垃圾袋來說，一包一百元有廿個，若以文山區每人可獲一百八十元回饋金計算，平均每位區民可拿到卅六個垃圾袋，四口之家則可拿到一百四十四個垃圾袋。
大樓社區反彈：根本用不到
但張紅木說，文山區約有一半是大樓社區，垃圾多交由民間清運廠商處理，幾乎用不到垃圾袋，「請問這些人要垃圾袋做什麼？」且免費垃圾袋等於鼓勵民眾多丟垃圾，無助垃圾減量，環保局應先聽基層意見，再擬定政策。
不過，以往各里回饋金都由里長統籌，有民眾認為里長發的物品常用不到形成浪費，北投區溫泉里長許智全則認為，回饋金改發提貨券方式應能解決困擾，讓里民自己購買所需生活用品，而非限制只能換取垃圾袋。
環保局副局長蔡玲儀解釋，因各焚化廠焚化量不同，各區回饋金額不一致，且過去常有民眾反映回饋金購得的物品難用、瑕疵或是抱怨「大陸製」，因此今年才規劃以專用垃圾袋折算回饋金。若各里不採納環保局意見，還是能個別提交計畫送交環保局審查，但仍須依照採購法規定辦理。
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標題：〈台北都會〉《北市》焚化爐售電回饋擬發垃圾袋 挨批擾民
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