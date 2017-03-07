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〈台北都會〉淡海輕軌挖破水管 估今凌晨修復

2017-03-07

〔記者李雅雯／新北報導〕捷運紅樹林站旁淡海輕軌工程四日挖破管徑一千毫米自來水管線，台水緊急切換另條直徑七百毫米管線穩定淡水地區供水。捷運局人員、工程人員、自來水公司人員連日現場持續搶修，預估今天凌晨可修復完成。

捷運局副總工程司游澄發指出，上週六下午五時許，施作基礎全套管工程時，下挖深度達廿米，全程按管線圖施作，卻誤觸自來水管線，當下先以搶救管線為主，後續將會檢討此狀況。

台灣自來水公司第一區管理處淡水營運所主任莊志勤表示，挖破管線後改採七百毫米管線繼續供水，部分高地會有水壓降低狀況；根據客服回報，部分民眾反映竹圍地區有停水狀況，主要是該區域這兩天都在執行抓漏水作業，因應作業調節水閥，才有此狀況；台水第一區管理處最初發出淡海輕軌工程挖破管線導致淡水全區停水的公告有誤，已在官方網頁更正。

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