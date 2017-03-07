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〈台北都會〉新北市定古蹟滬尾小學校禮堂 外牆塗鴉清除

2017-03-07

〔記者李雅雯／新北報導〕直轄市定古蹟滬尾小學校禮堂位於淡水區建設街一巷駁坎上，目前採用鐵皮簡易搭建維護屋況，尚待經費挹注修復。建物外圍圍牆近期遭塗鴉，讓民眾為文化資產受此對待感到難過。文化局指出，外圍圍牆非古蹟本體，已委請工作人員執行清除作業。

滬尾小學校禮堂於一百年八月完成修復及再利用工程規劃設計，卻因新北市議會凍結施家古厝預算遭到「連坐」，無法動支修復經費。該處建築的待修復面貌和大門總是深鎖，加上周邊無相關文化資產告示，先前還成為地方學生口耳謠傳的「鬼屋」。

文化局副局長于玟指出，外圍圍牆非古蹟本體，巡查員日前發現其遭塗鴉的狀況，已委請專業人士前往清洗，除去牆上塗鴉；後續也擬加上直轄市定古蹟滬尾小學校禮堂相關告示、解釋，表明其文化資產身分。

關於修復經費，于玟表示，將繼續在市議會定期會、臨時會上努力，和民代溝通，將滬尾小學校禮堂修復經費使用和施家古厝分開的可能性。

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  • 文化局已請人員到現場清除塗鴉。（新北市政府文化局提供）

    文化局已請人員到現場清除塗鴉。（新北市政府文化局提供）

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