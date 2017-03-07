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〈台北都會〉融合新舊三峽 居民促闢3計畫道路

2017-03-07

〔記者張安蕎／新北報導〕橫跨樹林與三峽的「北大特區」發展近廿年，一棟棟新建案與寬敞馬路，與舊社區的農田小巷形成強烈對比，雙方居民也產生隔閡，北大特區聯合策進會要求打通復興路與國慶路之間三條長度約六百公尺至一公里不等的計畫道路，促進新舊居民融合，但土地徵收費用高昂，官方也不認為具有急迫性，開闢恐遙遙無期。

景觀、商圈懸殊 居民產生隔閡

北大特區高樓林立，一條條林蔭大道與新穎的公共設施，居住品質佳，特區內無傳統市場、夜市或小吃攤，與熱鬧的三峽市區形成強烈對比，與北大緊鄰一條街道的樹林南園社區，更有著農田與三合院，景致十分懸殊。

世居三峽的陳先生說，舊社區居民「常把北大當天龍國」，北大居民則對舊社區悠久的人文歷史不夠理解，甚至出現新社區的孩子不願到舊社區學校就讀的窘境，且北大在地消費力不足，百貨、餐廳等常開業不到一年就關門，亟須導入三峽老街商圈的遊客，促進互補共榮。

北大策進會常務監事鄭坤華表示，舊社區進入北大必須繞路迂迴，行經民生街、學成路等易塞車路線，未能由老街商圈直通北大，三峽都市計畫中，有三條計畫道路，可從復興路連通至國慶路，但目前仍是荒草一片，建議市府儘速開闢新舊社區直通道路，方便兩地文化交流融合。

市府︰價購用地需數億 不具急迫性

城鄉局長柳宏典表示，闢建計畫道路涉及土地徵收，目前多依市價與所有權人協議價購，金額高達數億元，還有計畫道路需依急迫性及必要性依序開闢，以符合資源分配公平。

議員︰可協助爭取地權基金

市議員林金結則表示，北大目前約有兩億元地權基金，若居民有公共建設需求，可協助提案爭取，北大藝術大道有優美的燈光裝飾及裝置藝術，建議可加強行銷，讓遊客到北大遊覽，增加消費力。

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  • 三峽市區商圈活絡，人潮多，與北大特區形成強烈對比。（記者張安蕎攝）

    三峽市區商圈活絡，人潮多，與北大特區形成強烈對比。（記者張安蕎攝）

  • 與北大特區緊鄰一條街道的樹林南園社區，有農田與三合院，景色十分懸殊。（記者張安蕎攝）

    與北大特區緊鄰一條街道的樹林南園社區，有農田與三合院，景色十分懸殊。（記者張安蕎攝）

  • 北大特區高樓林立，一條條林蔭大道與新穎的公共設施，居住品質佳。 （記者張安蕎攝）

    北大特區高樓林立，一條條林蔭大道與新穎的公共設施，居住品質佳。 （記者張安蕎攝）

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