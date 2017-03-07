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〈台北都會〉結盟賴神防堵姚文智？ 柯：會與各方互動

2017-03-07

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨籍、新潮流系的台南市長賴清德近來關係緊密，外傳是為了防堵民進黨籍、謝系的立委姚文智參選台北市長。對此，柯文哲昨接受聯訪回應，民進黨的派系平衡，並非他可決定；並強調「統戰就是朋友要多、敵人要少」，還是會與各派系交朋友。

台北市長柯文哲昨上午出席「台北花市、日本株式会社ＪＦ兵庫県生花」締結姊妹花市活動，未來將共享花卉栽植技術。活動結束後，柯文哲接受媒體聯訪。

媒體聯想，柯文哲前日到台南市賞蘭，台南市長賴清德也感謝北市府投入「台南大地震」的救災行動，兩人看似締結「兄弟之盟」。對此柯文哲回應，台南大地震一定要幫忙，這很自然；災情發生後，他親自致電賴清德，請賴列出需求清單。

另有傳言指出，柯與民進黨新潮流系的賴清德互動緊密，是為了防堵民進黨謝系立委姚文智出頭。柯文哲聞後驚呼，「民進黨派系互動，哪裡是我們可以去處理的？派系會求取平衡，不是我們可以決定的事情。」但柯強調，統戰就是朋友要多，敵人要少，還是會與各方互動。

媒體追問，是否有拜訪其他陣營？柯文哲表示，因為當市長，每天不免會見到各派系的人，他私下也有跟謝系互動，但不願透露對方是誰。

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  • 柯文哲前日到台南市賞蘭，台南市長賴清德也感謝北市府投入「台南大地震」的救災行動，兩人看似締結「兄弟之盟」。（資料照）

    柯文哲前日到台南市賞蘭，台南市長賴清德也感謝北市府投入「台南大地震」的救災行動，兩人看似締結「兄弟之盟」。（資料照）

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