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〈台北都會〉柯願站台 藍議員：拜託不要來

2017-03-07

藍營：市長選舉會推人選

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲私下與時代力量、社會民主黨互動，卻也不忘與國民黨經營關係；除了傾力協助國民黨議員選舉服務案，也數度企圖延攬原住民議員擔任原民會主委，私下更承諾願意幫忙站台選舉。但多數國民黨議員聽到「站台」，嚇得直說「拜託不要來」，國民黨發言人、市議員王鴻薇更表示，下屆市長選舉，國民黨會推候選人，柯的好意「我們心領了」。

國民黨議員陳重文表示，不分黨派議員提出的建設意見，只要合法、合理，柯市長就願意實踐。上個月舉辦「藍軍千人宴」討論中美快速道路規劃，柯市長也不避諱出席背書。

另外，前原民會主委陳秀惠今年一月請辭，柯文哲曾三度徵詢國民黨原住民議員李傅中武。李傅中武昨受訪表示，考量對族人的責任，最後婉拒；但柯市長對族人照顧有加，私下為人直爽，願意跟柯市長當好朋友、知己。陳重文、李傅中武都說，國民黨屆時會支持自己的候選人，不便讓柯文哲站台。國民黨議員秦慧珠也說，不可能主動邀約站台。

除了選舉服務案、優先徵詢主委人事，柯文哲昨受訪時更說，「國民黨也有好朋友，只要人家有邀請也會參加」，言下之意是不排除幫忙站台。下屆市議會國民黨團書記長陳永德表示，確實有聽聞柯市長願意幫忙站台，但認為是玩笑話、沒有當真；他說，選舉各自歸隊，拜託柯文哲不要來站台，以免害他違反黨紀。

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