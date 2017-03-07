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〈台北都會〉《基隆228 明天辦追思活動》蔡丁貴揚言再抗議 林右昌：不歡迎

2017-03-07

〔記者俞肇福／基隆報導〕二月二十七日中午基隆火車站前發生自由台灣黨主席蔡丁貴率領近百人強拉蔣介石銅像，蔡及支持者與警察爆發衝突，造成市區交通癱瘓五個小時，蔡丁貴揚言明天（八日）基隆市二二八（七十週年）追思活動還要再來；基隆市議會昨天召開臨時會，藍綠議員從當天的抗爭脫序，吵到火車站前的蔣介石銅像該不該拆除，氣氛火爆。

基隆市長林右昌答詢時表示，蔡丁貴揚言三月八日要來，是很不恰當的事情，那天是基隆的二二八，是屬於所有受難者家屬的紀念日，如果蔡丁貴來抗議，是不尊重家屬，他希望蔡丁貴這天不要來，「我們也不歡迎！」

林右昌說，政府對於任何政治塑像遷移有其規劃與期程，他不接受任何團體的要脅或下指導棋，台灣是自由民主國家，尊重不同政治立場的表達，我們也是法治社會，一切照制度、照法律走。

國民黨籍議員張芳麗、秦鉦、俞參發、呂美玲、何淑萍等人指出，蔣介石銅像也是市府公共建設的一部分，去年碧砂漁港蔣經國銅像遭噴漆事件迄今，市府毫無動作，讓市民心裡不安穩。

不過，民進黨議員施世明、游祥耀及張錦煌等人則認為，二二八至今七十年，歷史可以原諒但不能忘記，既然警力無法二十四小時守護蔣介石銅像，建議趕快移走，不要留在公共場域，製造衝突。

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