〈台北都會〉基隆漁民 撿回海漂垃圾456公斤

2017-03-07

〔記者林欣漢／基隆報導〕海裡什麼東西都有！基隆漁民自主發起將垃圾帶回岸上活動，目前已有十七艘漁船加入，總計從海上帶回四百五十六公斤垃圾；基隆市府表示，下月將擴大舉辦說明會，邀請更多漁民加入，一同做環保。

基隆市中正區特定漁業產銷班第二班主要以拖網方式捕撈漁獲，他們發現，近年漁獲量愈來愈少，垃圾卻一直增加，有汽、機車使用的電瓶、廢輪胎，無奇不有。

班員陳黃登去年向市府提案，漁民從自身環保意識做起，將船上或海上作業時發現的垃圾帶回岸上，市府也相當樂見，由環保局協助清運，起初有十三艘漁船加入，現在已增加到十七艘。

市府產業發展處漁業行政科長何惠玫表示，實施以來漁民共帶回四百五十六公斤垃圾，以漁網、籠具最多，還有玻璃、寶特瓶、浮球及民生垃圾等，四月將擴大舉行說明會，邀請八斗子籍和正濱籍二十噸以上漁船船主共同研商，盼有更多漁船加入。