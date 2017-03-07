| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉基隆漁民 撿回海漂垃圾456公斤

2017-03-07

〔記者林欣漢／基隆報導〕海裡什麼東西都有！基隆漁民自主發起將垃圾帶回岸上活動，目前已有十七艘漁船加入，總計從海上帶回四百五十六公斤垃圾；基隆市府表示，下月將擴大舉辦說明會，邀請更多漁民加入，一同做環保。

基隆市中正區特定漁業產銷班第二班主要以拖網方式捕撈漁獲，他們發現，近年漁獲量愈來愈少，垃圾卻一直增加，有汽、機車使用的電瓶、廢輪胎，無奇不有。

班員陳黃登去年向市府提案，漁民從自身環保意識做起，將船上或海上作業時發現的垃圾帶回岸上，市府也相當樂見，由環保局協助清運，起初有十三艘漁船加入，現在已增加到十七艘。

市府產業發展處漁業行政科長何惠玫表示，實施以來漁民共帶回四百五十六公斤垃圾，以漁網、籠具最多，還有玻璃、寶特瓶、浮球及民生垃圾等，四月將擴大舉行說明會，邀請八斗子籍和正濱籍二十噸以上漁船船主共同研商，盼有更多漁船加入。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
《炭烤遠離住宅區》柯拚環保城市 居民叫好業者叫苦

業者抗議：市府逼迫關門北市環保局擬定《台北市宜居城市自治條例》草案，規定住宅區餐飲業應設置集氣防制油污設備，且不得使用瓦斯或電力以外的高污染…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：〈台北都會〉基隆漁民 撿回海漂垃圾456公斤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.