〈台北都會〉學者肯定 提醒兼顧漁民生計

2017-03-07

〔記者俞肇福／基隆報導〕對於新北市政府針對刺網漁業新管制措施，海洋大學環境生物與漁業科學系主任呂學榮表示，刺網卡在礁岩區百年不壞，對海洋漁業造成傷害不輸漏油事件，新北市願意跨出這一步值得嘉許。

呂學榮指出，刺網作業漁船多在桃園以南地區，雖然新北市刺網漁船數量和其他縣市相較不算多，但新北市各類漁船中，刺網作業漁船比例高，許多漁民以此為生，市府新措施限制漁民作業水域與範圍，攸關漁民生計，不得不慎。

呂學榮舉例，烏魚季一到，新北市刺網漁船被限制捕撈範圍，但外地漁船跑來捕撈，市府是否有足夠人力取締，否則限制自己漁船，卻讓外地漁船受益，肯定會挨罵；當然加強管制肯定讓部分漁民反彈，但一個好的作業漁場與環境，最後獲利的還是漁民。