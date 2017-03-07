〈台北都會〉新北擬推刺網管制3措施 漁民反彈
〔記者賴筱桐、俞肇福／新北報導〕新北市目前在金山、萬里、貢寮及瑞芳各三浬內劃設四處刺網禁漁區，為維護海洋生態，市府擬擴大管制範圍到全新北海域，針對刺網漁業祭出控管船筏總量、輔導漁民轉作、標示網具等三項管制措施，但引起漁民反彈，市府表示將持續溝通。
含控管船筏總量、標示網具等
漁業處長汪昭華指出，漁民進行捕撈作業時，部分網具被拉扯斷裂，覆蓋在礁岩上，形成礁區覆網，導致棲地功能降低，生物被網子纏繞死亡，市府五年來共清除十一公噸廢棄漁網。
據統計，新北市有執照的刺網漁業船隻共九百九十艘，數量最多的是淡水區六百九十一艘，目前石門、淡水區域（水尾漁港東堤綠燈塔至桃園市界海域）可在距岸三浬海域使用刺網作業，貢寮區（新北市與宜蘭縣界至鼻頭角）可於距岸三浬海域使用單層刺網，不得使用多層刺網。
汪昭華表示，為避免刺網漁業規模擴張，漁業署已規定刺網經營權除繼承外，不得新增及轉讓，市府也研擬禁止其他縣市刺網漁船轉籍新北市，達總量管制。此外，將與中央研議獎勵措施，輔導漁民轉作，從事「一支釣」等破壞性較低的漁法。
另外，以往海上發現刺網網具流失或海巡查獲違規放置網具時，因無法得知漁具所有權人是誰，導致稽查或蒐證困難，將輔導漁船在刺網網具上標註漁船編號，未來研擬罰則。
針對市府三項管制措施，北海岸在地人文體驗平台召集人郭慶霖表示，他贊成適度管制、以利生態保育，但是應該分漁獲種類與捕魚漁法，而非一竿子打翻全船人，否則像烏魚就是流刺網捕撈，政府能禁止、敢禁止嗎？
捕烏漁民︰禁流刺網 無以為生
金山區漁會理事長簡銀柱表示，漁會轄下有十幾艘刺網漁船，其實漁會早已經針對刺網漁業有所限制，每年除了十一月到隔年三月烏魚捕撈季開放流刺網漁船作業外，其餘時間從石門漁港青燈塔到水尾漁港的紅燈塔，三浬內禁止刺網漁船作業。
簡銀柱說，目前聽聞有部分漁船對此措施有雜音，但此事是新北市四個區加上基隆，整個串在一起，為了漁業環境能永續經營，也不得不如此。
刺網漁船船主盧秀雄說，他多年來都靠捕烏魚為生，現在政府一句話說不准刺網漁船作業，那他靠誰養？拜託政府要替漁民想一想。
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標題：〈台北都會〉新北擬推刺網管制3措施 漁民反彈
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