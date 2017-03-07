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〈北部〉吉安仁里福氣站 轉型樂齡中心

2017-03-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉仁里社區老人福氣站，歷經十三年服務歲月，今年終於獲得教育部廿五萬元經費，昨日正式轉型成為鄉內首座「樂齡學習中心」，未來每週一上午將開設系列學齡核心課程，邀請五十五歲以上民眾加入學習行列，讓退休生活不孤單。

吉安鄉六十五歲以上的老年人口占全鄉總人口數的七％，目前共有十處福氣站，其中成立於九十三年的仁里社區福氣站，共計十八名志工，每人除有志工證外，還領有特殊教育證書，提供長者生活照護知識。

鄉長黃馨說，仁里社區福氣站多年來還連結轄區內老人學習、衛生所、大學院校、醫院及社福機構等資源，延伸學習平台，因成果豐碩，今年終獲教育部廿五萬元經費，才能順利轉型為鄉內首座「樂齡學習中心」。

她說，樂齡學習中心成立後，除能擴大服務範圍，還將提供更完整的學習課程及共享平台，並下修參與年齡層，從原本的六十五歲降至五十五歲，培育更多中壯年民眾提前進入樂齡中心，鼓勵自己終身學習，在參與及陪伴過程中，強化社交能力。

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  • 花蓮吉安仁里福氣站成功轉型為鄉內首座樂齡學習中心，昨日舉行揭牌儀式。（記者王峻祺攝）

    花蓮吉安仁里福氣站成功轉型為鄉內首座樂齡學習中心，昨日舉行揭牌儀式。（記者王峻祺攝）

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