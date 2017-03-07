〈北部〉吉安仁里福氣站 轉型樂齡中心
2017-03-07
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉仁里社區老人福氣站，歷經十三年服務歲月，今年終於獲得教育部廿五萬元經費，昨日正式轉型成為鄉內首座「樂齡學習中心」，未來每週一上午將開設系列學齡核心課程，邀請五十五歲以上民眾加入學習行列，讓退休生活不孤單。
吉安鄉六十五歲以上的老年人口占全鄉總人口數的七％，目前共有十處福氣站，其中成立於九十三年的仁里社區福氣站，共計十八名志工，每人除有志工證外，還領有特殊教育證書，提供長者生活照護知識。
鄉長黃馨說，仁里社區福氣站多年來還連結轄區內老人學習、衛生所、大學院校、醫院及社福機構等資源，延伸學習平台，因成果豐碩，今年終獲教育部廿五萬元經費，才能順利轉型為鄉內首座「樂齡學習中心」。
她說，樂齡學習中心成立後，除能擴大服務範圍，還將提供更完整的學習課程及共享平台，並下修參與年齡層，從原本的六十五歲降至五十五歲，培育更多中壯年民眾提前進入樂齡中心，鼓勵自己終身學習，在參與及陪伴過程中，強化社交能力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
打造新竹之森 竹市經國綠園道大改造
新竹市府串連市中心綠廊帶，將打造全長四公里的「新竹之森」，已完成護城河、中央公園及經國綠園道一期工程，目前經國路綠園道二期工程正在進行，最特…
網友回應
熱門新聞
- 慈悲白沙屯媽 遇喪家超低調
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 黑幫包裝成政黨對群眾施暴 葉俊榮：嚴辦
- 【愛讀書】 《野鳶尾》
- 〈愛情隨堂考〉關於愛情 姐是吃素的
- 自由廣場》這樣子的中國，誰不反！
- 亞東協會改名 野島剛：台灣政治正名ing
- 經典賽》以色列震撼制韓 台今繃緊神經
- 中國版肥咖上路 台商帳戶恐全都露
- 新北火警2死 刑事局副局長父罹難
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 自由廣場》植樹 更要護樹
- 三彈落經濟海域 日相嚴正抗議
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 華南雲雨區東移加冷氣團 北台灣濕冷
- 李沛旭自比福袋 貼心送暖簡宏霖
- 男輾死妒夫 涉殺人罪送辦
- 排除伊拉克 川普簽新版移民禁令
- 經典商品上架 台灣球帽「高」掛
- 外曾祖父親日 姜東元踩爆愛國地雷道歉
- 立院初審 詐騙集團也算組織犯罪
- 品質監測計畫查驗8種藥 最晚6月底公布結果
- 楊逵家族藝術聯展新化登場
- 〈廢核救家園〉核電大賠錢貨 東芝併西屋被拖垮
- 末代經典賽？ 大聯盟主席否認
- 自由廣場》大學是社會的資產還是負債？
- 南韓特檢組：朴槿惠、崔順實 收三星12億
- 野柳地質公園漆紅線挨批 北觀處：安全至上
- 經典賽》以色列派紅雀3A貝克對台灣
- 小倉優子斷開偷腥夫 不要贍養費
- 司機疑心肌梗塞 遊覽車撞民宅
- 【藝文短訊-2】幼獅文藝春季寫作班
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Conflict rising due to NPA failure: DPP
- 前2月營收大增 邑錡Q1淡季不淡
- 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 台股青紅燈》3月中的幾朵烏雲
- 湘瑩對戲影后很緊張 楊貴媚糗怕新人出招
- 徵提保證人 金管會訂5改善措施
- 酸民怕挨告 梁女臉書現狂刪潮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉吉安仁里福氣站 轉型樂齡中心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分