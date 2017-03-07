〈北部〉花蓮土石流防災志工 增44新血
2017-03-07
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣共有一百六十八條土石流潛在溪流，危險程度高居全台第三，截至去年總計一百廿二人培訓成為「土石流防災專員」，專責尋覓「土石味」後發布撤村指令，水保局昨日舉辦研習課程，另有四十四名新血加入志工行列，盼讓土石流災害降到最低。
台灣夏秋兩季多颱風、豪雨，山區累積雨量除有中央氣象局公告外，地方還多仰賴「土石流防災專員」，以人工方式設置雨量筒觀測，這群志工必須熟知山區降雨特性，緊盯溪流變化，若有異狀還要趕在第一時間通知民眾撤村。
水保局花蓮分局規劃課長王志豪說，花蓮有一百六十八條土石流潛在溪流，高居全台第三，為有效並即時降低土石流災害，水保局每年都會招募潛在溪流行經村里內的居民，培訓成為防災專員，盼能達到各村都有專員駐守目標。
他說，截至去年統計縣內已累積一百廿二人，目前還有四十四人正在接受訓練，因土石流防災辛苦，若要持續下去，全憑一股守護家鄉的熱情，防災專員雖屬專業性志工、任期三年，但一年需參加二次教育訓練，並依參與度進行篩選，逐年更新名單。
逢甲大學營建及防災研究中心副教授巫仲明說，土石流防災專員最大困難就是與居民「溝通」，過去民眾看到大雨，總認為躲在家裡最安全，導致失去警覺心而受災，目前專員除了要在豪雨期間備勤外，平日更需耗費心力與民眾宣導互動，避免災害來臨時，發生居民抵死不撤的對峙場面。
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