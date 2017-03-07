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〈北部〉反北宜直鐵 10團體：環境惡夢

2017-03-07

縣府：環評是必要條件 開放討論

〔記者游明金／宜蘭報導〕「北宜直鐵，我們反對到底。」反對北宜直鐵陣線等十個團體近三十人，昨到宜蘭縣政府陳情，他們認為北宜直鐵會對環境、生活造成衝擊，且無助解決國五雪隧塞車問題，「這不是我們要的東西」；縣府表示，整個計畫若要後續推動與進行，環評是必要條件，縣府會用開放態度與各界討論。

反對北宜直鐵陣線、龜島社、海島演劇、洄龜少年、地球公民基金會、荒野保護協會宜蘭分會、來去放空咖啡工作室、守護宜蘭好山好水行動聯盟、宜蘭縣環境保護聯盟、青天二、○等十個團體代表，舉著「快鐵美夢、環境惡夢」、「西部慘況、東部不要」、「直鐵若通、宜蘭走鐘」等標語，到縣政府陳情。

反對北宜直鐵陣線總召劉勇廷說，東部快速鐵路促進會喊著東西平衡發展，但「我們要的是慢活宜花東」，而不是變成桃竹苗，雪隧開通，宜蘭空屋率全國之冠、物價飆漲，宜蘭變得不像宜蘭，「我們還要北宜直鐵嗎」？

環團批無助解決雪隧塞車問題

縣議員薛呈懿指出，北宜直鐵衝擊會比雪隧大，宜縣交通轉乘接駁基礎建設未改善，遊客還是會開車來，直鐵興建無法改善什麼，開發過程會對環境造成破壞，在未充分討論前，不要急著爭取。守護宜蘭好山好水行動聯盟孫博萮說，要解決雪隧塞車，應試辦差別費率、入城費、總量管制等，才能減少車輛進入宜蘭，而不是興建直鐵。

綠黨中執委吳紹文說，縣府明知興建直鐵會對生態、物價、生活品質造成負面影響，也無助解決塞車問題，卻仍然堅持興建，背後應該有很多考量，這是老百姓看不到的。

縣府建設處長林國民說，東快促進會與反直鐵團體訴求不一樣，縣府都尊重，政策受到關注是好事，希望透過公開方式，針對優劣進行評估 ，整個計畫如果要做後續推動，環評是必要條件，縣府會開放討論，並積極建置縣內大眾運輸路網，目前有四十七條路線，廣度是夠的，但密度還要加強。

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  • 「北宜直鐵，我們反對到底。」反對北宜直鐵陣線等10個團體代表，昨到宜縣政府陳情。（記者游明金攝）

    「北宜直鐵，我們反對到底。」反對北宜直鐵陣線等10個團體代表，昨到宜縣政府陳情。（記者游明金攝）

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