〈北部〉仿毒品氣味 民眾：大麻像肥皂味
花蓮平均每200人有1人吸毒
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮地檢署去年偵辦一、二級毒品案，總計達一千五百件，若依縣內卅三萬總人口數換算吸毒人口，平均每二百人就有一人吸毒，中國信託反毒教育基金會昨日受邀在花蓮文創園區舉辦「多媒體互動毒品展」，其中仿真毒品氣味模擬器，吸引許多民眾爭相試聞，大聲驚呼「原來這就是大麻味！」
花蓮縣藥毒癮新收列管個案逐年攀升，自一○三年三百廿六人起，每年均依等比例成長，截至去年底已達五百一十三人，藥癮者個案主要集中在人口密集度較高的花蓮巿及吉安鄉，中南區（鳳林以南）個案涵蓋率今年也有上升趨勢。
毒害仿真模擬 民眾體驗驚呼
花蓮地檢署檢察長黃和村昨受邀出席「多媒體互動毒品展」時表示，花蓮總人口數約卅三萬人，去年共偵辦一千五百件「一、二級毒品案」，換算成吸毒人口，平均每二百名花蓮人，就有一人吸毒，其中還不包含三、四級毒品案件，毒品氾濫問題相當驚人。
「燈塔效應！」中國信託反毒教育基金會執行長張治平說，花蓮是目前推動反毒特展的第十一站，盼能透過深入淺出的宣導方式，讓社會大眾認識毒品傷害，展覽設備也引進許多互動裝置，期待學校機關、親子都能一同參與，加入反毒行列。
他說，反毒是個漫長且艱辛的工作，不能單靠一個單位及企業支撐，需要全民投入，這次斥資兩百萬元，以互動科技臉部實境模擬器，呈現吸毒後迅速蒼老、憔悴及臉上滿布毒瘡的真實畫面。
為期三週的反毒教育特展，主要以「人」為主，陳列多款多媒體互動裝置，包含體感互動、寓意監獄空間、仿真毒品氣味體驗及臉部實境模擬器，吸引許多民眾主動探索，身歷其境感受吸毒後帶給身心靈的戕害。
其中仿真毒品氣味體驗及臉部實境模擬器，不少人因從未接觸過毒品，爭相試聞愷他命及大麻仿真氣味；民眾李茂豪說，愷他命味道較刺鼻，大麻氣味則像肥皂，雖是仿真氣味，但一聞到還是會心跳加速，直覺要「捏鼻閉氣」。
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標題：〈北部〉仿毒品氣味 民眾：大麻像肥皂味
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