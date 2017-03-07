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〈北部〉竹東藝術家駐村 展成果劃下句點

2017-03-07

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕竹東動漫園區東側的文創藝術村二十名藝術家，昨天聯合發表「老樹屋藝想」及「足音」兩件大型作品，為過去五個月駐村計畫劃下完美句點；縣府表示，接下來將委外結合竹東車站、鐵路內灣線沿線風光為賣點，打造成旅宿基地。

縣長邱鏡淳也參加了這個駐村計畫成果發表會，會中對藝術家們走入鄉里深耕文化的努力表達感謝之意；他說，過去五個月來，這些在竹東動漫東側園區努力的藝術家，配合已經成為人氣景點的竹東動漫西側園區，使文創藝術、科幻動漫與在地文化結合，成功打造動漫與文創藝術交流平台。

縣府文化局表示，利用東側園區一座老屋門口創作的「老樹屋藝想」，集結花藝設計、芳療畫家、兒童手繪藝術、繪畫設計、手作創意、雕塑與繪畫藝術、植物染創作、花藝及金屬工藝、多肉創意組合、淡彩創作、插畫創意及立體捏塑、補夢網編織、柿染藝術、木器工藝、陶藝創作等綜合創作，風格多元繽紛，看在不同欣賞者眼裡會有不同的自我詮釋，可望成為竹東熱門打卡新景點。

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  • 竹東藝術家駐村計畫告一段落，縣長邱鏡淳（前排左）昨和藝術家們在「老樹屋藝想」作品前合照留念。（記者蔡孟尚攝）

    竹東藝術家駐村計畫告一段落，縣長邱鏡淳（前排左）昨和藝術家們在「老樹屋藝想」作品前合照留念。（記者蔡孟尚攝）

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