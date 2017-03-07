〈北部〉頭份下公園將整修 市民為老樹請命

2017-03-07

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所去年與頭份市民代表會多次討論，決議自費七百三十萬元改善頭份下公園環境。部分市民擔憂該處一棵茄苳老樹將因此被移除，惹來地方人士熱議，認為不應犧牲百年老樹。頭份市公所強調，頂多只是修剪，不會將老樹移除。

頭份公所：不會移除

頭份下公園設施老舊破損、廁所周邊積水惡臭，甚至長期遭民眾抱怨髒亂不堪，時有醉漢、流鶯、街友及治安人口聚集。部分市民表示，根本不敢靠近，與上公園明亮環境形成強烈對比。

公所指出，前年向營建署爭取補助兩百一十萬元，要進行整修改善工程，但因必須把違建廁所拆除，未獲代表會及地方同意，加上考量民意，決定自費擴大整頓。

工程都未開始，部分民眾開始擔心，老樹要是被移除實在很可惜，認為樹木長成不易，民眾也少了乘涼好地方。店家說，下公園亟需改善的是環境髒亂問題，而不是老樹，希望公所能保留，別再把地方特色弄不見。

公所表示，老樹木並不會移除，強調會保留，頂多屆時工程展開時，會替樹木進行修剪，增加陽光照明。現在工程仍在發包中，預計最快六月便可將下公園環境改善完成。