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〈北部〉樹根破壞地磚 竹北衛所砍樹惹議

2017-03-07

衛局：民眾投訴頻摔傷 決定砍除

〔記者廖雪茹／竹北報導〕由小葉欖仁樹環抱的竹北市衛生所，因樹根凸起破壞地磚，頻接獲民眾投訴容易摔傷，甚至樹枝曾斷裂而壓壞鄰車；新竹縣衛生局評估後決定砍除前方八棵樹，希望能有效解決問題，迄昨天已砍了六棵，但愛樹人士質疑砍樹行為。對此，衛生所表示，原地將植栽綠美化。

樹黨：可採其他方式 不應砍除

樹黨竹北市民代表許育綸認為，樹根導致人行道隆起，若是經費有限，可先敲除鋪磚以柏油補平；政府應該思考多元對策，而不是帶頭採最差的選項解決。另有建築師建議，應種回適合樹種，以維持建照規定的綠化面積。

竹北市衛生所表示，該所在九十一年七月啟用，周邊種植廿棵小葉欖仁，樹葉層層分明向四方開展，深具觀賞價值，但樹木逐年長大後，惡夢卻來了。民眾頻投訴，樹根伸展導致地磚凹凸不平，至少有兩人不慎摔傷，嚴重者甚至手臂骨折；去年也曾發生樹幹被強風吹斷，壓壞民眾停車，並壓斷電線而引起停電；另有一次，樹根纏爆地下管線，而發生漏水情事。因此在一○一年及一○四年，兩度斥資將地磚局部挖掉重鋪，輔以水泥補平，並修剪樹木，平時也由所方DIY修剪；但樹木長得很快，老問題一再出現。

縣府衛生局表示，小葉欖仁種在綠地，非人行道，但因鋪設連續磚而有民眾行走。民眾屢投訴，加上此樹根系生長快速，且無移植的經濟價值，基於安全及長遠考量，決定請所方優先砍除正前方的八棵，以期澈底解決問題。

衛生所礙於經費限制，日前已請園藝業者砍掉其中六棵，暇餘並由主任董增蓬帶著護理人員挖開鋪磚，原地覆土，未來打算種植矮灌木或花草，維護整體景觀。

樹醫：拆部份磚石 讓樹與磚共存

樹醫李碧峰認為，衛生所的小葉欖仁本身修剪不當，結構遭破壞，枝條不對稱，導致容易折斷；除應適當修剪，由於樹木靠路太近，建議未來可拆掉路緣石和部分連續磚，同時施以阻根板，應有機會改善現況，讓樹木與磚造物共存。

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  • 連續磚都因樹根隆起不平，頻接獲民眾投訴摔傷。 （記者廖雪茹攝）

    連續磚都因樹根隆起不平，頻接獲民眾投訴摔傷。 （記者廖雪茹攝）

  • 小葉欖仁樹環抱的竹北市衛生所，因樹根凸起破壞地磚，新竹縣衛生局評估後決定砍樹來解決問題。（記者廖雪茹攝）

    小葉欖仁樹環抱的竹北市衛生所，因樹根凸起破壞地磚，新竹縣衛生局評估後決定砍樹來解決問題。（記者廖雪茹攝）

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