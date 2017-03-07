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〈北部〉後龍殯葬園區獲使照 自救會批苗栗縣府包庇

2017-03-07

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣政府在後龍鎮規劃福祿壽殯葬園區，面積達廿八公頃，部分居民認為沒必要，爭議多時，何時正式營運也引發各界關切。苗栗縣長徐耀昌昨天與部分議員低調前往園區聆聽業者簡報。業者指出，使用執照已取得，消防等複檢一通過，便會正式營運。

消防複檢通過 即可營運

針對此事，反福祿壽殯葬園區自救會斥責，痛批苗縣府一再包庇，並指水土保持、污水處理都還沒做好，而且該案已抗議無數次，但縣府再三包庇，「瞇著眼也要過」，如今已取得使用執照，實在很無奈。

自救會：水保等設施未做好

福祿壽殯葬園區一○一年三月開工興建，範圍包括後龍鎮龍坑、龍津、福寧、中和與南港五里，涉及土地徵收等問題，是前苗栗縣長劉政鴻斥資十一億元以BOO形式開發，其中，綠化面積將近廿五公頃，僅使用三點五公頃做為殯葬設施用地。

業者簡報指出，殯儀館面積約三千兩百一十八坪，地下兩層、地上三層，四座火化爐等設施，還有檢察官辦公室、解剖室、火化、土葬及樹葬區。其中，納骨塔塔位兩千六百零八個、牌位七百四十四個。

部分民眾控訴，苗縣府修改殯葬管理自治條例，將殯葬園區與學校距離限制降低，園區範圍有石虎蹤跡等一連串狀況，抨擊縣府執意開發。

綠議員：將了解是否有違法

民進黨縣議員羅貴星曾在議會提出質疑，對使用執照已過關，表示並不知有昨天的說明會，直說很多狀況不符常理，如一切都符合規定，縣府針對民眾抗爭充分解決，那沒話說，但仍要進一步了解是否有違法。

縣府：每年挹注縣庫逾5千萬

苗栗縣政府民政處長彭基山表示，縣府昨天視察主要是為了關心園區的目前進度，由於使用執照已經核發，業者只要完成後續的程序申請，就可以對外營運，評估未來每年包括回饋金、紅利等，將可以為縣府增加五千多萬元縣庫收入。

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  • 苗縣後龍鎮福祿壽殯葬園區業者表示，室內工程已完成。（記者許展溢攝）

    苗縣後龍鎮福祿壽殯葬園區業者表示，室內工程已完成。（記者許展溢攝）

  • 苗縣後龍鎮福祿壽殯葬園區業者昨天向縣長徐耀昌（右二）等人進行簡報表示，消防等複檢通過便可正式營運。（記者許展溢攝）

    苗縣後龍鎮福祿壽殯葬園區業者昨天向縣長徐耀昌（右二）等人進行簡報表示，消防等複檢通過便可正式營運。（記者許展溢攝）

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