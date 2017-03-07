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〈北部〉上巴陵易危物種「霧社櫻」 盛開似雪

2017-03-07

〔記者李容萍／復興報導〕受天候影響，復興區今年櫻花的花期比較晚報到，北橫公路的櫻花近日陸續綻放繽紛的花朵，其中屬於台灣特有種的「霧社櫻」，花色雪白、異於其他粉紅色系的櫻花，最為特殊；市府風景區管理處統計，在上巴陵的中新路、卡拉部落等地種植近一百株的「霧社櫻」，這麼多的「霧社櫻」在同名的南投霧社還不易見。

風管處處長葉宗賦指出，「霧社櫻」為台灣原生種，農委會已列為容易產生族群危機的物種，最早在南投縣霧社發現，所以命名「霧社山櫻花」，泰雅語為「Lapaw-plquy」，花期為二月至三月間，日治時期因大量引進緋寒櫻，大量砍伐的結果，使得野生的霧社山櫻花變得稀少，霧社山櫻花非常優美，因為花色雪白，常被誤認是梅花或李花。

週休賞櫻 半小時1班車

風管處十一日、十二日開辦賞櫻班車，從上午九點至下午五點由巴陵大橋至神木區林班口，每半小時有一班車來回對開，賞花點包括下巴陵停車場、遊客中心、谷點咖啡、櫻木花道、三龜戲水平台、光明農場。

十一、十二日也續辦「櫻花勇士完騎認證活動」，從大溪遊客中心出發，在拉拉山遊客中心前的神木廣場舉辦泰雅文化體驗，有原住民迎賓舞、搗麻糬、手工文創串珠等。

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  • 霧社櫻花色雪白。（記者李容萍攝）

    霧社櫻花色雪白。（記者李容萍攝）

  • 復興區上巴陵霧社櫻開花，雪白櫻花別具特色。（記者李容萍攝）

    復興區上巴陵霧社櫻開花，雪白櫻花別具特色。（記者李容萍攝）

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