〈北部〉上巴陵易危物種「霧社櫻」 盛開似雪
2017-03-07
〔記者李容萍／復興報導〕受天候影響，復興區今年櫻花的花期比較晚報到，北橫公路的櫻花近日陸續綻放繽紛的花朵，其中屬於台灣特有種的「霧社櫻」，花色雪白、異於其他粉紅色系的櫻花，最為特殊；市府風景區管理處統計，在上巴陵的中新路、卡拉部落等地種植近一百株的「霧社櫻」，這麼多的「霧社櫻」在同名的南投霧社還不易見。
風管處處長葉宗賦指出，「霧社櫻」為台灣原生種，農委會已列為容易產生族群危機的物種，最早在南投縣霧社發現，所以命名「霧社山櫻花」，泰雅語為「Lapaw-plquy」，花期為二月至三月間，日治時期因大量引進緋寒櫻，大量砍伐的結果，使得野生的霧社山櫻花變得稀少，霧社山櫻花非常優美，因為花色雪白，常被誤認是梅花或李花。
週休賞櫻 半小時1班車
風管處十一日、十二日開辦賞櫻班車，從上午九點至下午五點由巴陵大橋至神木區林班口，每半小時有一班車來回對開，賞花點包括下巴陵停車場、遊客中心、谷點咖啡、櫻木花道、三龜戲水平台、光明農場。
十一、十二日也續辦「櫻花勇士完騎認證活動」，從大溪遊客中心出發，在拉拉山遊客中心前的神木廣場舉辦泰雅文化體驗，有原住民迎賓舞、搗麻糬、手工文創串珠等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
打造新竹之森 竹市經國綠園道大改造
新竹市府串連市中心綠廊帶，將打造全長四公里的「新竹之森」，已完成護城河、中央公園及經國綠園道一期工程，目前經國路綠園道二期工程正在進行，最特…
網友回應
熱門新聞
- 慈悲白沙屯媽 遇喪家超低調
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 經典賽》台連打3天 洪總：「投」痛考驗
- 末代經典賽？ 大聯盟主席否認
- 03/07 各報重點新聞一覽
- 新聞界耆老楚崧秋過世 享壽98歲
- 雪莉斬4年情 和大叔崔子分手了
- 自由廣場》監察權在糾彈不法 非用以掃除黨國餘緒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MOI to remove CKS guidelines
- 新北火警2死 刑事局副局長父罹難
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 美田納西爆發H7禽流感 禽肉禁輸台
- 《你的名字》加持大紅 RADWIMPS 6月登「台」開唱
- 冠脂妥假藥不只1批? 批號 MK479也有疑慮
- 【藝文短訊-1】陳若曦：談一生的追求
- 蔡勉綠委好好做「做不好 我要買單」
- 三彈落經濟海域 日相嚴正抗議
- 《謠言終結站》皮蛇長1圈就小命嗚呼 醫師：臨床上未曾見過
- 北水庫人工增雨 二階限水危機暫除
- 〈媽媽的愛心〉為兒子做早餐 超有成就感
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
- 前2月營收大增 邑錡Q1淡季不淡
- 幫銀髮族量身打造 國旅再推47行程
- 自由談》世新大學要和國民黨一起陪葬？
- 陳師孟稱「彈劾黨國思想司法官」 國民黨︰干預司法 王定宇︰錯哪
- 15歲壽星玩火？慶生後 父子燒死
- 〈戀愛翹翹板〉說話踩到男友地雷 氣他無情冷戰中
- 我洽談駐日辦事處 更名台灣
- 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
- 長時間用滑鼠 手腕竟冒「蛋」狀瘤
- 大學學生組織串聯 反中生承諾書
- 李沛旭自比福袋 貼心送暖簡宏霖
- 自由廣場》植樹 更要護樹
- 〈旅遊的滋味〉航海王的終點──西班牙塞維亞教堂
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 自由廣場》中國侵犯台灣學術自由、學生受教權
- 2月外匯存底 增加近11億美元
- 陳良博小檔案》台灣首位哈佛正教授
- 拒供上游 藥頭錯過女兒婚禮
- 〈紐約性愛檔案〉貴族人妻變貧民
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉上巴陵易危物種「霧社櫻」 盛開似雪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分