〈北部〉桃園改裝車噪音檢舉 八德中華路最多
2017-03-07
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市的改裝車猖獗，惱人噪音已嚴重影響安寧，市府環保局針對最常檢舉改裝車的區域與路段加強攔檢，去年共告發一二八六輛次、居全國最多，其中八德區中華路去年被檢舉一五六件，平均兩、三天就被檢舉一次。
環保局整理告發量最多的前三名地區，依序為桃園區三五○件、龜山區二一九件及八德區二一三件，佔總告發數的六十一％；最常被民眾檢舉改裝車的三大路段，分別為八德區中華路一五六件、大園區中正西路一二九件、桃園區中山路一○一件，當地民眾經常被改裝車的排氣管噪音吵得不得安寧。
環保局長沈志修表示，前年桃園市的改裝車陳情案件數一度達全國第三高，環保局與警察局針對陳情案較多的路段擴大攔檢，去年共告發一二八六輛次、數量居全國最多，更是第二名的三．五倍，在加強取締後，民眾的陳情案件下降到五十八％，是全國平均降幅的五倍，顯見取締已有成效。
環保局噪音管制科科長黃伯弘說，最快從今年五月起，配合環保署執行「標籤認證」措施，被檢舉的車輛必須在期限內到指定地點受檢，通過後會張貼合格標籤，若經稽查或再被檢舉違規，會處以三千元至三萬元罰鍰；根據噪音管制法，每種車型各有不同的音量上限，排氣量一二五西西以下的機車平均需小於八十八分貝，大型重機車平均不得超過九十二分貝。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
打造新竹之森 竹市經國綠園道大改造
新竹市府串連市中心綠廊帶，將打造全長四公里的「新竹之森」，已完成護城河、中央公園及經國綠園道一期工程，目前經國路綠園道二期工程正在進行，最特…
網友回應
熱門新聞
- 慈悲白沙屯媽 遇喪家超低調
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 黑幫包裝成政黨對群眾施暴 葉俊榮：嚴辦
- 【愛讀書】 《野鳶尾》
- 〈愛情隨堂考〉關於愛情 姐是吃素的
- 自由廣場》這樣子的中國，誰不反！
- 亞東協會改名 野島剛：台灣政治正名ing
- 經典賽》以色列震撼制韓 台今繃緊神經
- 中國版肥咖上路 台商帳戶恐全都露
- 新北火警2死 刑事局副局長父罹難
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 自由廣場》植樹 更要護樹
- 三彈落經濟海域 日相嚴正抗議
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 華南雲雨區東移加冷氣團 北台灣濕冷
- 李沛旭自比福袋 貼心送暖簡宏霖
- 男輾死妒夫 涉殺人罪送辦
- 排除伊拉克 川普簽新版移民禁令
- 經典商品上架 台灣球帽「高」掛
- 外曾祖父親日 姜東元踩爆愛國地雷道歉
- 立院初審 詐騙集團也算組織犯罪
- 品質監測計畫查驗8種藥 最晚6月底公布結果
- 楊逵家族藝術聯展新化登場
- 〈廢核救家園〉核電大賠錢貨 東芝併西屋被拖垮
- 末代經典賽？ 大聯盟主席否認
- 自由廣場》大學是社會的資產還是負債？
- 南韓特檢組：朴槿惠、崔順實 收三星12億
- 野柳地質公園漆紅線挨批 北觀處：安全至上
- 經典賽》以色列派紅雀3A貝克對台灣
- 小倉優子斷開偷腥夫 不要贍養費
- 司機疑心肌梗塞 遊覽車撞民宅
- 【藝文短訊-2】幼獅文藝春季寫作班
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Conflict rising due to NPA failure: DPP
- 前2月營收大增 邑錡Q1淡季不淡
- 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 台股青紅燈》3月中的幾朵烏雲
- 湘瑩對戲影后很緊張 楊貴媚糗怕新人出招
- 徵提保證人 金管會訂5改善措施
- 酸民怕挨告 梁女臉書現狂刪潮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉桃園改裝車噪音檢舉 八德中華路最多
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分