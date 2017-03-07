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〈北部〉桃園改裝車噪音檢舉 八德中華路最多

2017-03-07

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市的改裝車猖獗，惱人噪音已嚴重影響安寧，市府環保局針對最常檢舉改裝車的區域與路段加強攔檢，去年共告發一二八六輛次、居全國最多，其中八德區中華路去年被檢舉一五六件，平均兩、三天就被檢舉一次。

環保局整理告發量最多的前三名地區，依序為桃園區三五○件、龜山區二一九件及八德區二一三件，佔總告發數的六十一％；最常被民眾檢舉改裝車的三大路段，分別為八德區中華路一五六件、大園區中正西路一二九件、桃園區中山路一○一件，當地民眾經常被改裝車的排氣管噪音吵得不得安寧。

環保局長沈志修表示，前年桃園市的改裝車陳情案件數一度達全國第三高，環保局與警察局針對陳情案較多的路段擴大攔檢，去年共告發一二八六輛次、數量居全國最多，更是第二名的三．五倍，在加強取締後，民眾的陳情案件下降到五十八％，是全國平均降幅的五倍，顯見取締已有成效。

環保局噪音管制科科長黃伯弘說，最快從今年五月起，配合環保署執行「標籤認證」措施，被檢舉的車輛必須在期限內到指定地點受檢，通過後會張貼合格標籤，若經稽查或再被檢舉違規，會處以三千元至三萬元罰鍰；根據噪音管制法，每種車型各有不同的音量上限，排氣量一二五西西以下的機車平均需小於八十八分貝，大型重機車平均不得超過九十二分貝。

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  • 環保局及警察局針對民眾陳情較多的改裝車噪音路段加強稽查。（記者陳昀攝）

    環保局及警察局針對民眾陳情較多的改裝車噪音路段加強稽查。（記者陳昀攝）

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