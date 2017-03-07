〈北部〉花蓮區漁會總幹事 僅剩1人候聘

2017-03-07

現任代表林俊吉審查未通過

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮區漁會總幹事資格審查昨天出爐，其中現任漁民代表林俊吉因分數未達標喪失資格，僅有漁會前秘書李凱明過關，但選情並未因此趨於單純，未來能否獲得足夠的理事支持完成遴聘？變數仍多！

花蓮區漁會十八日基層改選，共設十三處投開票所，會員代表應選廿七席，登記參選四十四人，與四年前每個選區幾乎同額競選的情況相比，今年參選人數打破往年紀錄，理事資格審查共有廿一人登記，經過二度審查後，三人因資格不符未通過，目前共有十八人獲得理事候選資格。

前秘書李凱明過關 變數仍多

最受矚目的總幹事資格審查，共有前漁會秘書李凱明及現任漁民代表林俊吉完成遴聘登記，縣府初步審查二人均過關，但在農委會審查時，林俊吉因學經歷分數較低未通過門檻，形成李凱明獨自候聘的情況。

縣府農業處長羅文龍表示，因尚未看過農委會公文，針對選情及相關情況，不便表示任何意見。

但漁會人士表示，雖然僅有李凱明一人過關，但必須獲得理事會多數同意才能獲聘，以目前理事九席的情況來看，須獲得五席同意才能過關，由於選情相關激烈，雖然僅有一人待聘，但也有可能無法獲多數理事支持，必須舉行第二輪遴聘作業，變數仍相當多，備受各界關注。

檢調透露，由於漁會選情激烈，傳出漁會代表行情已喊至三千至五千元間，檢警調已拜會漁會相關幹部，並密切關注選情發展。