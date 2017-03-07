〈北部〉防被挖角 向三星少棒祭獎學金

2017-03-07

下學年起 獎助8人每學期六千元

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星國小棒球隊近幾年打出好成績，優秀球員屢被外縣市國中挖角，三星棒球發展協會決議贊助三星國中八名新進球員，每人每學期六千元獎學金，盼留住基層棒球人才，被視為「防挖角條款」的這項獎勵措施，預定今年新學年（八月）起實施。

三星國小棒球隊員以大同鄉原住民小朋友為主力，一○四年五月拿下賀寶芙盃全國少棒冠軍，取得國家代表隊組訓權，兩個月後在台南市舉行的U12世界少棒賽得到第二名，選手畢業原本應直升學區內的三星國中，但隊中一半選手去年轉往新北市二重國小，對地方棒壇造成震撼。

三星棒球發展協會見到三星國小許多棒球選手北上發展，擔心影響棒運扎根，最近提出具體獎勵方案，選手若通過三星國中棒球隊甄選，協會贊助每人每學期六千元獎學金，每屆贊助人數以八人為限，日後視經費情況再作調整，宜蘭縣議長陳文昌稱之為「防挖角條款」。

「全面強化球隊戰力！」三星國中校長林顯宗說，三星國中棒球隊現有二十七名球員，選手一律住宿接受一條龍式訓練，如果學習態度欠佳或操守有瑕疵，會適度淘汰，球員以三星國小校友居多，他希望獎勵措施上路後創造誘因，鼓勵更多好球員留鄉就讀。

三星國中今年預計招收15到20人

三星國中棒球總教練游逸信說，三星國中棒球隊曾打進全國棒球聯賽國中組前四強、巨人盃第三名，受限宜蘭多雨天候，遇上雨天只能在室內作體能訓練，球隊成績起伏較大，由於資源有限，有些三星國小選手畢業後出走，三星國中為激勵球員士氣，把去年桃園盃棒球賽國中組第四名獲頒的五萬元獎金，轉作紅包致贈選手，球隊今年預計招收十五到二十名生力軍，其中八人列入獎助名單。

三星棒球發展協會由熱心棒運地方人士組成，理事長李興和是三星鄉籍企業家，經費來源除了李興和自掏腰包，餘來自各界贊助。