〈北部〉喝醉沒投票 通霄農會會員代表告酒伴

2017-03-07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮農會總幹事遴聘競爭激烈，當選通霄鎮農會會員代表的七十五歲李姓老翁，二日當天理監事選舉時未到場投票，李翁昨天在律師陪同下控告與他一起喝酒的高姓男子，以不明方式讓李翁昏睡，再載到旅館拘禁，不讓李翁前往投票，涉嫌違反農會法及妨害自由。高男受訪時高呼冤枉「我哪有可能這樣做」，對方根本胡亂指控。

酒伴害他昏睡 誤了理監事投票

通霄鎮農會總幹事許道坤尋求連任，面臨職員徐學承力拚，競爭相當激烈，甚至引來苗栗檢調大動作查賄，二日進行理監事選舉，徐學承獲五席理事支持，許獲四席，徐暫居上風。

二日理監事選舉時，支持許道坤的李姓老翁未出席投票，李翁昨在律師及女兒陪同下到苗栗地檢署按鈴控告與他一起喝酒的高姓男子涉嫌違反農會法及妨害自由。

李翁指控，高男一日當天佯稱要請他喝酒，將他載離住家，並於喝酒期間以不明方式讓他昏睡，再將他載到不詳汽車旅館拘禁，之後，二日他清醒後，要求高男載他返家，未料高男又將他載到南庄山區遊晃，不讓他到農會開會並選舉理監事。

李翁昨天前往提告時，情緒相當激動，不時顫抖，他的女兒緊抱著老父，並指「父親連家不敢回，選舉選成這樣，提告是希望對方還父親一個公道！」

酒伴喊冤指李翁沒醉 胡亂指控

高姓男子昨天聽到平日常一起喝酒的李姓老翁控告他，感到相當驚訝。高男說，上月二十八日接到李翁致電給他指家中的洗衣機不會運轉，隔天就到李宅查看，直接就開酒喝，後來又到通霄市區續攤喝，當時李翁根本就沒有醉，且根本是胡亂指控，會向檢察官說清楚，還他清白。

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