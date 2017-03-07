〈北部〉打造新竹之森 竹市經國綠園道大改造

2017-03-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府串連市中心綠廊帶，將打造全長四公里的「新竹之森」，已完成護城河、中央公園及經國綠園道一期工程，目前經國路綠園道二期工程正在進行，最特殊的碗公型磨石子溜滑梯五月呈現，市長林智堅昨天視察工程進度時說，這個任何角度都可溜的碗公型磨石子溜滑梯，一定會再掀溜滑梯風潮。

串連起綠色廊道 全長4公里

林智堅說，去年底完工的經國綠園道一期工程「民權─民生段」，明亮、舒適的綠廊帶，已有很多市民使用，不管是婆婆媽媽跳元極舞，還是小朋友騎學步車或散步，都成為市民散步的場域，目前二期東大路到民權路段正在施工中，預計五月就可啟用。

目前進行二期工程 5月啟用

林智堅說，市府打造四公里的綠廊帶「新竹之森」，已完成護城河及中央公園和經國路綠園道一期工程，目前施工中的經國路綠園道二期工程，也規劃兒童遊戲區，有攀爬區及沙坑，並擺脫過去塑膠罐頭遊具，首度設置「碗公型磨石子」大溜滑梯，從任何角度都可溜，完工後，一定會吸引爸爸媽媽帶著孩子，或阿公阿嬤帶孫子女來玩。

林智堅：逐步邁向城市森林

林智堅說，經國園道改造工程共分為三期，總經費四千八百八十萬元，將完成全長一千公尺、六公尺寬的林蔭步道，綠園道會串聯文化中心黑蝙蝠文物館的英雄廣場、中央公園、隆恩圳沿線綠地和護城河，形成市中心全長四公里的「新竹之森」，預計明年六月底全部完成，總經費一億八千六百卅一萬元，透過這些園道工程和公園綠地的改造進化，提供市民紓壓休閒環境，讓竹市逐步邁向城市森林願景。

市府城銷處表示，二期工程（東大─民權段）總經費一千六百五十萬元，工程除打掉現有經國路與園道花台，內部墊高解決長期公園積水問題、也會規劃機車停車位避免機車上人行道、照明會重新設置，會保留大量綠地草皮提供市民朋友休閒，也會有適合「親子」與老人各年齡層同遊的休閒環境，其中兒童區有碗公型磨石子溜滑梯與攀爬區，長輩也有老人體健區。