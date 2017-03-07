〈北部〉打造新竹之森 竹市經國綠園道大改造
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府串連市中心綠廊帶，將打造全長四公里的「新竹之森」，已完成護城河、中央公園及經國綠園道一期工程，目前經國路綠園道二期工程正在進行，最特殊的碗公型磨石子溜滑梯五月呈現，市長林智堅昨天視察工程進度時說，這個任何角度都可溜的碗公型磨石子溜滑梯，一定會再掀溜滑梯風潮。
串連起綠色廊道 全長4公里
林智堅說，去年底完工的經國綠園道一期工程「民權─民生段」，明亮、舒適的綠廊帶，已有很多市民使用，不管是婆婆媽媽跳元極舞，還是小朋友騎學步車或散步，都成為市民散步的場域，目前二期東大路到民權路段正在施工中，預計五月就可啟用。
目前進行二期工程 5月啟用
林智堅說，市府打造四公里的綠廊帶「新竹之森」，已完成護城河及中央公園和經國路綠園道一期工程，目前施工中的經國路綠園道二期工程，也規劃兒童遊戲區，有攀爬區及沙坑，並擺脫過去塑膠罐頭遊具，首度設置「碗公型磨石子」大溜滑梯，從任何角度都可溜，完工後，一定會吸引爸爸媽媽帶著孩子，或阿公阿嬤帶孫子女來玩。
林智堅：逐步邁向城市森林
林智堅說，經國園道改造工程共分為三期，總經費四千八百八十萬元，將完成全長一千公尺、六公尺寬的林蔭步道，綠園道會串聯文化中心黑蝙蝠文物館的英雄廣場、中央公園、隆恩圳沿線綠地和護城河，形成市中心全長四公里的「新竹之森」，預計明年六月底全部完成，總經費一億八千六百卅一萬元，透過這些園道工程和公園綠地的改造進化，提供市民紓壓休閒環境，讓竹市逐步邁向城市森林願景。
市府城銷處表示，二期工程（東大─民權段）總經費一千六百五十萬元，工程除打掉現有經國路與園道花台，內部墊高解決長期公園積水問題、也會規劃機車停車位避免機車上人行道、照明會重新設置，會保留大量綠地草皮提供市民朋友休閒，也會有適合「親子」與老人各年齡層同遊的休閒環境，其中兒童區有碗公型磨石子溜滑梯與攀爬區，長輩也有老人體健區。
看更多！請加入自由時報粉絲團
新竹市府串連市中心綠廊帶，將打造全長四公里的「新竹之森」，已完成護城河、中央公園及經國綠園道一期工程，目前經國路綠園道二期工程正在進行，最特…
- 慈悲白沙屯媽 遇喪家超低調
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 經典賽》台連打3天 洪總：「投」痛考驗
- 末代經典賽？ 大聯盟主席否認
- 03/07 各報重點新聞一覽
- 新聞界耆老楚崧秋過世 享壽98歲
- 雪莉斬4年情 和大叔崔子分手了
- 自由廣場》監察權在糾彈不法 非用以掃除黨國餘緒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MOI to remove CKS guidelines
- 新北火警2死 刑事局副局長父罹難
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 美田納西爆發H7禽流感 禽肉禁輸台
- 《你的名字》加持大紅 RADWIMPS 6月登「台」開唱
- 冠脂妥假藥不只1批? 批號 MK479也有疑慮
- 【藝文短訊-1】陳若曦：談一生的追求
- 蔡勉綠委好好做「做不好 我要買單」
- 三彈落經濟海域 日相嚴正抗議
- 《謠言終結站》皮蛇長1圈就小命嗚呼 醫師：臨床上未曾見過
- 北水庫人工增雨 二階限水危機暫除
- 〈媽媽的愛心〉為兒子做早餐 超有成就感
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
- 前2月營收大增 邑錡Q1淡季不淡
- 幫銀髮族量身打造 國旅再推47行程
- 自由談》世新大學要和國民黨一起陪葬？
- 陳師孟稱「彈劾黨國思想司法官」 國民黨︰干預司法 王定宇︰錯哪
- 15歲壽星玩火？慶生後 父子燒死
- 〈戀愛翹翹板〉說話踩到男友地雷 氣他無情冷戰中
- 我洽談駐日辦事處 更名台灣
- 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
- 長時間用滑鼠 手腕竟冒「蛋」狀瘤
- 大學學生組織串聯 反中生承諾書
- 李沛旭自比福袋 貼心送暖簡宏霖
- 自由廣場》植樹 更要護樹
- 〈旅遊的滋味〉航海王的終點──西班牙塞維亞教堂
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 自由廣場》中國侵犯台灣學術自由、學生受教權
- 2月外匯存底 增加近11億美元
- 陳良博小檔案》台灣首位哈佛正教授
- 拒供上游 藥頭錯過女兒婚禮
- 〈紐約性愛檔案〉貴族人妻變貧民
標題：〈北部〉打造新竹之森 竹市經國綠園道大改造
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email