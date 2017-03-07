〈北部〉藍埔社區埤塘 打造生態公園

2017-03-07

〔記者邱奕統／觀音報導〕觀音區藍埔社區埤塘環境改善工程昨天動工，市長鄭文燦表示，將設置環湖步道、景觀植栽、座椅等公共設施，營造結合水景、地景及地區文化的生態埤塘公園，未來將推動埤塘公園政策，逐步美化各地埤塘，在一○七年前先完成十座埤塘公園。

昨天動工 五月底完工

藍埔里是觀音區蓮花田主要栽種區域，市府在藍埔里及鄰近的廣福里、埔頂地區，編列一千八百萬元預算興建三座埤塘公園，昨天動工的是藍埔十之八號埤塘，面積約七公頃，預計五月底完工，其餘兩口埤塘預計九月前完工。

鄭文燦說，市府在觀音區也規劃多項建設，包括劃定成立五九一公頃的蓮花園休閒農業區，發展民宿、休閒農場等，再配合周邊旅遊服務中心、甘泉寺、白沙岬燈塔、草漯保障宮等景點，發展地方觀光，另在新坡地區設置多功能運動中心，並協調台電優先進行電纜線路更新與地下化，改善颱風來襲造成的停電困擾。

市府工務局說，藍埔十之八號埤塘改善工程以整合周邊生活、觀光，提升埤塘空間整體機能為主，將重新規劃無障礙步道，並以埤塘為主角來調整休憩空間，移植生長不良的植栽，改種季節樹種，營造四季變化特色。