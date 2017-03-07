〈北部〉變電箱惹怨 設置地點難獲共識
2017-03-07
〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦昨天訂出三年內要讓全市電纜地下化的比率提高到五十％，但有不少里長反映，設置變電箱常引起附近居民抗議；鄭文燦說，設置變電箱（亭置式變壓器）要取得居民同意，執行上經常遇到困難，市府已規劃多項配套措施。
工務局長黃治峯表示，電纜地下化工程包含三個階段，第一是規劃變電箱位置，取得附近居民同意書後開始設計施工，第二是埋設管路，設置基礎台、人手孔布纜，第三是遷移天空的電纜線、排定停電時程並移除電線桿。
鄭文燦說，第一階段最困難，不少民眾因為變電箱不美觀或電磁波等健康安全疑慮，不願簽署同意書，全市已有一百三十五條路段完成纜線地下化的會勘，其中有多達九十一條道路仍在協調變電箱的設置問題。
鄭文燦表示，未來道路拓寬、捷運、建築新建、重劃區等工程時，基地周邊的供電系統都會一併納入檢討，在建築物內規劃配電室容納變電箱。
黃治峯說，除了仰賴議員、里長協調溝通外，工務局也針對變電箱的設置擬定三個方案，第一是在人行道拓寬時往外遷移，第二是設在道路的中央分隔島，第三是設在公共設施的退縮空間，爭取市民配合支持，共同改善市容。
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