〈北部〉桃園區藝文特區電纜下地 3月底完成

2017-03-07

市長喊出 全市3年衝5成

〔記者陳昀／桃園報導〕市府推動纜線地下化工程，昨天在桃園區藝文特區附近的南平路部分路段（寶慶路至南平橋）及中正路部分路段（南平路至莊敬路二段）執行「電線桿拔桿作業」，預計三月底完成；工務局長黃治峯表示，三年內要將全市電纜地下化的比率，從目前的四十二％提升到四十八％，市長鄭文燦視察後「加碼」，他表示一○九年以五十％為目標，改善市容。

鄭文燦指出，傳統的電纜線以豎立電線桿方式拉線，常被民眾批評「天空有如蜘蛛網」雜亂不堪，桃園市是工商重鎮，用電量約佔全台的十三．六％，但電纜地下化比率卻落後雙北兩市，市府工務局在去年十月召集相關單位與台電公司成立「推動纜線地下化」專案小組，希望在一○九年時，全市電纜地下化的比率至少要達四十八％、甚至五十％。

沿海地區 優先推動主幹線下地

鄭文燦表示，沿海地區經常因為颱風吹毀電線桿而停電，會優先推動電線更新及主幹線地下化，也會針對用電量大的商圈、主幹道、工業區優先執行電纜下地，後續再配合十三條道路的拓寬或人行道工程，一併施作纜線地下化。

這十三條道路分別為：蘆竹區大竹路、仁愛路一二段，龍潭區龍平路，大溪區埔仁路，八德區東勇街，中壢區吉林二路，龜山區自強南路、光峰路，大園區中正東路，平鎮區南平路，新屋區東興路二段，觀音區文化路，楊梅區裕成里的四條巷弄。

市府養護工程處主任秘書張育維指出，推動纜線地下化、設置變電箱等，都要事先取得附近民眾同意，市府也與台電各自負擔一半經費，共同推動電纜地下化，這些路段包含桃園區國際路二段，中壢區大同路、吉林二路，大溪區埔仁路，楊梅區裕成里，八德區東勇街，龜山區自強南路、光峰路，大園區中正東路，蘆竹區仁愛路一二段、五福一街、聯福街，平鎮區南平路，新屋區東興路二段，觀音區文化路等。

台電桃園區營業處處長郭芳楠說，目前向中央爭取經費，以專案方式全額辦理電纜地下化，包含台十五線全段，蘆竹區長興路（南崁路至南山路），龍潭區大昌路二段、五福街、光明街及環湖路，桃園區龍壽街（中華路至文中路）、中平路，中壢區新生路、中山路、中平路、中正路等。

黃治峯表示，桃園藝文特區周邊的新埔六街、同德六街及中正路部分路段，已完成電纜地下化，中正路、南平路從去年八月施工，已完成一．六公里道路的電纜下地並拔除五十二座電線桿，預估三月底完工，兩千兩百萬元經費全由台電公司向中央申請專案辦理，市府不需負擔經費。