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〈中部〉永采勞資調解破局 勞方將提告求償

2017-03-07

〔記者張菁雅／台中報導〕永采烘焙坊向離職實習生與員工求償高額賠償金，六日進行第二次勞資爭議調解，但資方未出席，臨時撤回調解，導致調解不成立。勞方決定控告資方偽造文書、公然侮辱，並要求給付積欠的工資、加班費與精神賠償。

二名大學餐旅系實習生與二名永采員工不堪超時工作、無故遭扣薪，一月初相繼離職，被業者以未提前預告離職為由求償五十九萬元，消息傳出後，永采烘焙坊不堪輿論撻伐，已經歇業。勞工局昨天召開第二次勞資調解會，勞方四人均出席，資方上次調解會指派律師出席，這次連代表都沒有，還在上週五下班前才要求撤回調解，但勞工局未同意撤銷。

實習生王同學的媽媽代表勞方表示，當初是永采烘焙坊提出勞資調解，業者本人卻兩度缺席，毫無誠意，離職實習生和員工決定控告業者偽造文書、公然侮辱，同時要求公開道歉，而業者除了應給付積欠的工資、加班費外，他們也要求精神賠償。

永采烘焙坊負責人彭文潞及其委託的林姓律師電話則無人接聽或未開機，無法取得聯絡。

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