〈中部〉港區拚觀光 催生中部電力博物館

2017-03-07

〔記者張軒哲／台中報導〕為帶動台中港區觀光遊憩發展，立法院副院長蔡其昌六日邀集市府與台電、台中港務分公司人員，於台中區漁會召開「中部電力博物館」規劃願景會議。盼經濟部協助台電在港區設置電力博物館，串聯高美濕地與梧棲漁港，初估經費約五億元。

蔡其昌表示，台中市電量供給是台灣最多的，最適宜在海線地方興建一個電力博物館。未來若爭取成功，港區將會有海洋生態館、電力博物館及高美濕地、三井購物商場、梧棲漁港，帶動海線龐大旅遊商機與經濟效益。

市議員王立任指出，民國九十九年就有要蓋電力博物館的計畫，後來胎死腹中。現在重啟電力博物館計畫，剛好港務公司要跟市府合作，把電力專區改為觀光的商業區，而正在興建的海洋生態館旁，十五到二十公頃的土地，就可以規劃濱海遊憩商業區，發揮群聚效應。市議員楊典忠說，興建電力博物館要將樹木移植與環評問題做好規劃，博物館要能吸引遊客回流。