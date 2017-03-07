〈中部〉中市首度參加東京國際食品展 林佳龍行銷主打茶與餅
〔記者黃鐘山／東京報導〕為拓展國際市場，市長林佳龍率領糕餅甜點及農產品業者，赴日參加「東京國際食品展」，六日出席記者會行銷台中特產和食品，並參訪表參道春水堂及三井幕張OUTLET PARK，希望借鏡日本經驗激盪出更好的產業發展。
林佳龍一行首先參訪表參道春水堂，剛入店就聽到日本服務人員親切的「歡迎光臨」中文招呼聲，林佳龍也用日文與他們打招呼，表參道春水堂社長關谷有三負責接待。關谷說，日本現有七家分店、預計今年將擴點至十一家，業績不錯。
林市長則對店內準備的香蕉巧克力珍珠奶茶讚不絕口，直說有故鄉的味道，也有東京的特色，希望春水堂在日本發展愈來愈好，台日合作同慶第一杯珍珠奶茶卅週年，設計出更好的飲品。
林佳龍隨後在東京食品展記者會上表示，台中此次主打「茶與餅」，帶來百種食品，有最高品質的梨山茶，後勁看好的新社咖啡、中港味噌及美味糕餅甜點，更有品質最好的文心蘭與百合花，希望宣傳「二○一八台中世界花博」，吸引更多日本觀光客到台灣旅遊。
市府強調，這是市府首次參加全球三大專業食品展之一的「東京國際食品展」，共有萬里晴、沃農士、啡堡、法布甜、元明、帝元、台灣比爾文化、在欉紅、大甲本家等糕餅甜點業者，及農會、合作社、產銷班共十二家，盼讓台中糕餅甜點及農特產品在日本打響名號、開創市場。
林佳龍一行另在下午參訪緊鄰東京灣的三井幕張OUTLET PARK，盼借鏡其開發及經營經驗做為台中港三井OUTLET PARK範本。他強調，市府要讓港區成為「商務觀光特區」，帶動區域經濟發展，並當場邀請三井加碼投資台中。三井不動產株式會社執行役員大林修則說，他們評估中部也是一個大市場，除了台中市外，周邊縣市都是值得開發的市場。
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標題：〈中部〉中市首度參加東京國際食品展 林佳龍行銷主打茶與餅
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