〈中部〉元宵鳳凰主燈 大里、霧峰新地標
〔記者陳建志／台中報導〕中台灣元宵燈會結束後，兩座鳳、凰主燈原本要報廢，市議員林碧秀和大里新里里長何世琦、霧峰丁台社區總幹事施豐碧共同分擔廿萬元的運費，將兩座主燈運回大里環保公園和霧峰丁台社區花園重新組裝，高達七米的主燈，吸引不少民眾拍照，成為最醒目的地標。
燈會結束再利用 自籌拆卸和運送費用
市議員林碧秀表示，今年中台灣元宵燈會以「鳳凰花開」為主題，分別在台中公園和港區藝術中心設置鳳、凰雙主燈，每座造價數百萬的主燈，燈會結束後就拆掉，得知後覺得可惜，希望能再利用，讓民眾繼續欣賞花燈，經聯繫市府觀光局才知道要自付每座約十萬元的拆卸和運送費用。
林碧秀表示，兩座花燈要自籌廿萬元不算低，經聯繫大里新里里長何世琦和霧峰丁台社區總幹事施豐碧，兩人同意和她各籌一半經費，上週動用十四台吊、卡車將兩座主燈運回，經組裝高度超過七公尺的鳳、凰花燈在大里環保公園、霧峰丁台社區花園重現，成為當地醒目的新地標。
落腳大里環保公園、丁台社區花園
新里里長何世琦說，里內的環保公園使用率相當高，除晚上固定有薩克斯風演奏外，假日還有街頭藝人表演，這次除爭取設置主燈，並在多位鄰長協助下，將燈會結束後拆卸的小型ＬＥＤ燈重新裝在公園舞台上，與公園內原有的照明設備相互襯托，不論白天、晚上都吸引不少民眾前來拍照。
丁台社區總幹事施豐碧也說，這座主燈設置在里內福星路旁的丁台社區花園裡，因緊鄰台七十四線快速道路和國三高架道路，重新組裝後不但里民前來拍照，民眾開車經過也能欣賞，不過，擔心夜晚若有燈光，恐讓駕駛分心造成行車危險，目前不準備加裝夜間照明，不過，美麗造型已經成為當地最醒目的新地標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
白沙屯媽祖進香吸引眾多信欣跟隨，回鑾時進入彰化縣境內，首晚就在溪州三條國小駐駕，不僅全村村民欣喜若狂，三條國小校長林淑貞更是驚喜萬分，直呼媽…
- 慈悲白沙屯媽 遇喪家超低調
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 經典賽》台連打3天 洪總：「投」痛考驗
- 末代經典賽？ 大聯盟主席否認
- 03/07 各報重點新聞一覽
- 新聞界耆老楚崧秋過世 享壽98歲
- 雪莉斬4年情 和大叔崔子分手了
- 自由廣場》監察權在糾彈不法 非用以掃除黨國餘緒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MOI to remove CKS guidelines
- 新北火警2死 刑事局副局長父罹難
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 美田納西爆發H7禽流感 禽肉禁輸台
- 《你的名字》加持大紅 RADWIMPS 6月登「台」開唱
- 冠脂妥假藥不只1批? 批號 MK479也有疑慮
- 【藝文短訊-1】陳若曦：談一生的追求
- 蔡勉綠委好好做「做不好 我要買單」
- 三彈落經濟海域 日相嚴正抗議
- 《謠言終結站》皮蛇長1圈就小命嗚呼 醫師：臨床上未曾見過
- 北水庫人工增雨 二階限水危機暫除
- 〈媽媽的愛心〉為兒子做早餐 超有成就感
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
- 前2月營收大增 邑錡Q1淡季不淡
- 幫銀髮族量身打造 國旅再推47行程
- 自由談》世新大學要和國民黨一起陪葬？
- 陳師孟稱「彈劾黨國思想司法官」 國民黨︰干預司法 王定宇︰錯哪
- 15歲壽星玩火？慶生後 父子燒死
- 〈戀愛翹翹板〉說話踩到男友地雷 氣他無情冷戰中
- 我洽談駐日辦事處 更名台灣
- 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
- 長時間用滑鼠 手腕竟冒「蛋」狀瘤
- 大學學生組織串聯 反中生承諾書
- 李沛旭自比福袋 貼心送暖簡宏霖
- 自由廣場》植樹 更要護樹
- 〈旅遊的滋味〉航海王的終點──西班牙塞維亞教堂
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 自由廣場》中國侵犯台灣學術自由、學生受教權
- 2月外匯存底 增加近11億美元
- 陳良博小檔案》台灣首位哈佛正教授
- 拒供上游 藥頭錯過女兒婚禮
- 〈紐約性愛檔案〉貴族人妻變貧民
標題：〈中部〉元宵鳳凰主燈 大里、霧峰新地標
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email