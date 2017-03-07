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〈中部〉元宵鳳凰主燈 大里、霧峰新地標

2017-03-07

〔記者陳建志／台中報導〕中台灣元宵燈會結束後，兩座鳳、凰主燈原本要報廢，市議員林碧秀和大里新里里長何世琦、霧峰丁台社區總幹事施豐碧共同分擔廿萬元的運費，將兩座主燈運回大里環保公園和霧峰丁台社區花園重新組裝，高達七米的主燈，吸引不少民眾拍照，成為最醒目的地標。

燈會結束再利用 自籌拆卸和運送費用

市議員林碧秀表示，今年中台灣元宵燈會以「鳳凰花開」為主題，分別在台中公園和港區藝術中心設置鳳、凰雙主燈，每座造價數百萬的主燈，燈會結束後就拆掉，得知後覺得可惜，希望能再利用，讓民眾繼續欣賞花燈，經聯繫市府觀光局才知道要自付每座約十萬元的拆卸和運送費用。

林碧秀表示，兩座花燈要自籌廿萬元不算低，經聯繫大里新里里長何世琦和霧峰丁台社區總幹事施豐碧，兩人同意和她各籌一半經費，上週動用十四台吊、卡車將兩座主燈運回，經組裝高度超過七公尺的鳳、凰花燈在大里環保公園、霧峰丁台社區花園重現，成為當地醒目的新地標。

落腳大里環保公園、丁台社區花園

新里里長何世琦說，里內的環保公園使用率相當高，除晚上固定有薩克斯風演奏外，假日還有街頭藝人表演，這次除爭取設置主燈，並在多位鄰長協助下，將燈會結束後拆卸的小型ＬＥＤ燈重新裝在公園舞台上，與公園內原有的照明設備相互襯托，不論白天、晚上都吸引不少民眾前來拍照。

丁台社區總幹事施豐碧也說，這座主燈設置在里內福星路旁的丁台社區花園裡，因緊鄰台七十四線快速道路和國三高架道路，重新組裝後不但里民前來拍照，民眾開車經過也能欣賞，不過，擔心夜晚若有燈光，恐讓駕駛分心造成行車危險，目前不準備加裝夜間照明，不過，美麗造型已經成為當地最醒目的新地標。

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  • 中台灣元宵燈會設置在台中公園美麗的主燈，將在丁台社區花園重新亮相。（記者陳建志攝）

    中台灣元宵燈會設置在台中公園美麗的主燈，將在丁台社區花園重新亮相。（記者陳建志攝）

  • 中台灣元宵燈會設置在港區藝術中心美麗的主燈，在市議員林碧秀（右五）、新里里長何世琦（右四）共同籌款運送下，近日在大里環保公園重現。（記者陳建志攝）

    中台灣元宵燈會設置在港區藝術中心美麗的主燈，在市議員林碧秀（右五）、新里里長何世琦（右四）共同籌款運送下，近日在大里環保公園重現。（記者陳建志攝）

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