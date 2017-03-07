〈中部〉奧萬大賞蝶 擬規畫四步道

2017-03-07

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕台灣曾是蝴蝶王國，但六○年代大量捕捉製成標本外銷，導致蝶類銳減，南投林管處調查奧萬大森林遊樂區內，有二百零九種蝴蝶，該處將規畫出四條遊客賞蝶步道，提供遊客進行蝴蝶知性體驗。

南投林管處在奧萬大營造蜜源植物及蝶類棲地多年，志工及台灣蝴蝶保育學會專家歷經兩年多監測調查，共記錄了二百零九種蝶類，其中有廿七種是特有種，成果讓林管處人員非常興奮。

林管處表示，蝴蝶種類多寡，相當程度的反映出環境被破壞的程度，在一個原始健康的森林，有相當多樣的植物，當然也會有各式各樣以不同植物為食的蝴蝶。而奧萬大多年山林保護與棲地營造，無論在瀑布區或森林步道間常有蝴蝶蹤影，因此園區著手規劃營造四條遊客賞蝶路線，日後配合國家森林解說志工生動的引導，提供遊客知性體驗。