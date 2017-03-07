〈中部〉吹薩克斯風給媽祖聽 校長償3年夙願

2017-03-07

〔記者陳冠備／溪州報導〕白沙屯媽祖進香吸引眾多信欣跟隨，回鑾時進入彰化縣境內，首晚就在溪州三條國小駐駕，不僅全村村民欣喜若狂，三條國小校長林淑貞更是驚喜萬分，直呼媽祖來聽薩克斯風了。林淑貞表示，三年前，白沙屯媽祖曾停駕三條國小，由於時間匆忙未能多招待，當時她就跟媽祖約定，若有下次前來駐駕，一定吹奏薩克斯風給媽祖聽，三年後媽祖再度前來，她演奏四季紅、望春風等台灣民謠給媽祖聽，一償夙願。

溪州鄉的三條國小雖然離省道台一線有一大段距離，可是白沙屯媽祖回鑾時，總會特別遶境，三年前還曾入校停駕一次，五年前更曾駐駕當校，當地師生都覺得跟媽祖特別有緣。

林淑貞說，三年前白沙屯媽祖回鑾進入學校，當時約早上七點上學時間，師生們開心「鑽轎腳」，自己也忙於招呼信徒，忘記要表演拿手的薩克斯風給媽祖聽，只能暗自跟媽祖祈禱，下次一定要親自吹奏給媽祖聽。今年媽祖從西螺回鑾後，自己一直感受祂會來，四日中午還到校整理校園，結果當日晚間六點時，媽祖神轎真的來了。

林淑貞說，在媽祖的保佑下，三條國小躲避球隊、口琴隊年年獲獎，連校樹百榕也在去年底奪得全國最美校樹殊榮，所以媽祖特別選在今年來跟我們分享喜悅，自己也把握機會，在五日起駕前，在媽祖神轎前吹奏薩克斯風，演奏望春風、四季紅等台灣民謠給媽祖聽，完成三年前自己與媽祖的約定。