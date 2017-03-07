〈中部〉地震斜塔亮了 名間搶過路眼光
2017-03-07
光雕亮麗名間打知名度
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣名間鄉位在通往日月潭、集集、竹山等交通軸線上，過去遊客大多是路過順道一遊，為提升在地觀光知名度，鄉公所近來因九二一大地震而傾斜的紀念電塔上，增設夜間光雕，並以霓虹燈標上「亮麗名間」四個大字，盼藉此吸引路過遊客停留遊憩。
台三線名間段路旁的高壓電塔，九二一大地震震歪基座，鐵塔雖如「比薩斜塔」傾斜，但經結構鑑定確定無倒塌疑慮，公所便在此設立九二一地震公園，還在鐵塔上設置「九二一震災地震斜塔」看板，藉此見證大自然的威力，並告知世人防震避災的重要性。
名間鄉長陳文德表示，九二一地震斜塔是名間鄉的著名地標，惟斜塔位處省道公路旁，往來車行速度快，若沒特別留意，很容易被忽略，為推展在地觀光，才會在電塔上設置光雕，盼提振在地觀光。
斜塔下擬打造假日市集
陳文德也說，斜塔光雕自從上月中旬點燈之後，夜間綻放光芒相當顯眼，現在除了省道上的車輛能注意到，從竹山方向來的遊客看得也很清楚，另外，行駛在國道三號北上方向名間交流道前，駕駛更是能在黑夜裡看見斜塔光雕，有利提升名間鄉的觀光知名度。
而在斜塔下方的地震公園也將規劃整修，打造成假日市集，加上當地近鄰國道高架，以後高架橋下也會一併規劃成假日市集，創造觀光商機。
在地民眾大多樂見公所為觀光所做的努力，認為有了光雕可望提升觀光能見度，特別是國道上車來車往，名間一定會更容易讓人記住。
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