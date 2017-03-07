〈中部〉集資助菜農 民眾持發票免費換

2017-03-07

〔記者王善嬿／嘉市報導〕大白菜盛產、菜賤傷農，二十九歲黃瀚毅等七名私立興華中學高中部畢業校友，得知嘉縣一名年近八旬蕭姓老農種了大量的大白菜，卻因滯銷、不敷成本而擔憂，因此集資十萬元，以一顆二十元認購五千顆，今天中午十二點在大雅路二段與金龍街口舉辦「捐發票換大白菜」活動，民眾持一至兩張發票，可換一顆大白菜，發票將全數捐給世界和平會。

黃瀚毅等七人，畢業後各自發展，有人開薑母鴨店、原木藝品店，也有人務農，因皆認同行有餘力，就要幫助弱勢家庭、孩童，因此每年集資幫助有需要的機構、團體，去年曾購買紙尿褲、枕頭捐贈大林教養院長輩，讓長輩感動落淚。

黃瀚毅說，透過務農的同學認識蕭姓老農，得知他沒有交通工具到市場賣菜，於是集資十萬元認購，由於五千顆大白菜數量太多，希望用捐發票換大白菜活動，把菜送出去，幫助農民又能幫助公益團體。