〈中部〉「跨」過障礙 鋼琴美少女成飛躍小羚羊

2017-03-07

〔記者陳燦坤／雲林報導〕鋼琴美少女楊睿萱克服跨欄恐懼，在今年港都盃全國田徑賽不僅包辦四百公尺跨欄及四百公尺短跑冠軍，同時也雙雙打破國中女子組紀錄，楊睿萱坦言訓練很累，但更高興能夠拿到好成績。

港都盃田徑比賽在最近落幕，麥寮中學國中部學生楊睿萱一舉拿下國中女生組四百公尺短跑及四百公尺跨欄冠軍，她在這次比賽也雙雙打破全國紀錄，四百公尺以不到一秒超前，四百公尺跨欄則超越兩秒，打破自己保持的紀錄，得知自己的好成績那一刻，楊睿萱感到相當驚喜。

教練林進福與許育志直言，過去楊睿萱只是個沈醉在彈鋼琴旋律的美少女，從來沒想過有一天可以成為學校體育健將，直到國中一年級兩人看到楊睿萱腿細長，跑步時身體協調性佳，認為她是值得栽培的璞玉，曾是國家田徑選手的林進福則是一眼相中她可以成為跨欄高手的人才，即決定下苦心栽培。

不料，楊睿萱跨欄的第一步並不順遂，歷經多次被低欄絆倒，造成內心的恐懼，林進福則是不斷耐心開導，終於化解心裡障礙，楊睿萱跨過一個個障礙，不斷締造在運動場上的佳績。

楊睿萱也坦言每次訓練都很辛苦，一天練習跑步至少四個鐘頭，但是比賽過後領到金牌那一刻，就覺得這一切都是值得，很期待繼續挑戰自我，再創顛峰。