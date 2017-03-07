〈中部〉千萬羅漢松大道 盼成雲林觀光景點
2017-03-07
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉林中村廿多年無心插柳種植近二百棵羅漢松做行道樹，現在樹圍都逾一百公分，身價非凡，鄉親戲稱這道路「千萬大道」，公所將營造成媲美台東「金城武樹」觀光景點。
林內鄉種植近200棵羅漢松
林內鄉代會副主席鄭惟仁表示，三星路是該村前往濁水溪的主要道路，原本種植土芒果樹，廿多年前有次颱風堤防潰堤，村民將芒果樹砍下阻止洪水，災後原本要種植玉蘭花（因部落名稱為玉蘭花腳），但樹苗不夠，後來改種羅漢松。
鄭惟仁說，當時羅漢松並不名貴，也沒有人特別留意，也這些羅漢松長得相當好，這幾年國內景觀園藝風行，羅漢松身價飆漲，加上臨近的水利博物館落羽松每年都吸引數萬人參觀，這條長達一公里的羅漢松大道愈來愈多人注意。
林內鄉長張維崢說，樹齡逾廿五年羅漢松或許不特別，但以羅漢松做為行道樹的道路應不多見，公所請來園藝專家修剪這些樹，同時將原本覆蓋在樹根的柏油刨除，讓它們生長不受限制，由於羅漢松相當珍貴，公所也在道路加設監視器，同時規劃植入晶片，並開放民眾認養維護。
張維崢表示，羅漢松大道與水利會博物館落羽松景觀相鄰，雖然現在因為剛完成樹葉修剪，枝葉有些稀落，但將來一定能成為絕佳自然風景，公所將全力規劃，配合周邊的農田、綠美化等環境改造，為林內再增一處自然美景。
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