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〈中部〉阿里山花季週五登場 需轉乘入園

2017-03-07

花季開始3週假日有疏運措施

〔記者曾迺強／阿里山報導〕為期一個月的阿里山花季，將於三月十日開鑼。受到二月中旬發生國道五號蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車翻覆的重大死傷事件影響，交通部取消北、中、南直達阿里山賞花專車，嘉義林管處預估自駕上山賞花車輛會增多，花季開始後連續三週假日，將祭出疏運措施，除了已預約大客車可進入阿里山森林遊樂區外，管制時間內的小客車遊客都要搭乘大眾運輸轉乘入園。

「櫻王」預計下旬開花

每年三、四月初春是阿里山森林遊樂區櫻花盛開之際，往年單月入園人次，最高曾突破四十萬人次；目前園區的河津櫻、緋寒櫻、豆櫻等，正吐露芬芳，花季指標「櫻王」染井吉野櫻因暖冬關係，含苞待放，預計三月下旬開花。

依交通部公路總局、嘉義林管處的管制規劃，花季開始後連續三週假日，嘉義端台十八線（阿里山公路）六十五．五公里湖底段至南投端台二十一線塔塔加段，上午六點至十一點禁行小客車，遊客應於台十八線六十一公里八八新舍或塔塔加停妥車輛，再轉乘大客車進入園區。

團客則需至嘉義林管處「團體遊客入園分流預約系統」預約，嘉義林管處統計，目前已有二千團、共七萬八千餘人登記，三月十九日、二十六日上午時段額滿，團客出發前務必請旅行社上網預約。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長黃秋揚說，近三年阿里山花季管制與轉乘措施，的確有效疏導車流，避免上、下山車輛塞爆，台十八線公路沿線已設置管制點、轉乘點等指示牌面，呼籲用路人遵循指示、減速慢行。

嘉義林管處將在十日上午十點在沼平公園舉辦花季開幕式，以太鼓喚醒沉睡中的櫻花演出，象徵啟動花季；十七、二十四及三十一日於園區櫻王平台、香林服務區等地舉辦「櫻與音的對話」戶外音樂欣賞會。

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  • 公路總局阿里山工務段在台十八線沿線架上管制點、轉乘點等指示牌面，呼籲用路人遵循指示、減速慢行。（阿里山工務段提供）

    公路總局阿里山工務段在台十八線沿線架上管制點、轉乘點等指示牌面，呼籲用路人遵循指示、減速慢行。（阿里山工務段提供）

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