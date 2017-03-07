〈中部〉市府抗旱 洗街、澆灌車取放流水

2017-03-07

〔記者張菁雅／台中報導〕水情吃緊，台中市府未雨綢繆，提早啟動抗旱措施，副市長林陵三指示相關單位即日起全面檢測七十二口備用水井，籌備民生用水；洗街車、公園綠地澆灌除了引用大排、建築工地地下層挖到的淨水層，也可由福田、石岡壩水資源中心提供放流水或南勢溪湧泉。

林陵三昨天在市政會議表示，供應大台中民生用水的兩大水庫，分別為苗栗鯉魚潭水庫、德基水庫，到前天為止，鯉魚潭水庫蓄水量五十一％、德基水庫六十四％，雖尚在安全範圍，但抗旱應未雨綢繆。

台中市共有七十二口備用水井，總引水量每日約六．一萬噸，林陵三指示水利局即日起檢測所有備用水井，以備不時之需。另外，為儲備民生用水，林陵三也要求洗街車、公園澆灌車應從福田、石岡壩水資源中心取用放流水，或取用南勢溪湧泉等水源。

水利局長周廷彰指出，福田水資源回收中心每日約供應八萬噸放流水、石岡壩水資源回收中心約提供六千噸放流水，都免費提供沖廁、澆灌或道路清洗使用，有需要的民眾可向這兩處水資源回收中心洽詢。