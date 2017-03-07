| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉市府抗旱 洗街、澆灌車取放流水

2017-03-07

〔記者張菁雅／台中報導〕水情吃緊，台中市府未雨綢繆，提早啟動抗旱措施，副市長林陵三指示相關單位即日起全面檢測七十二口備用水井，籌備民生用水；洗街車、公園綠地澆灌除了引用大排、建築工地地下層挖到的淨水層，也可由福田、石岡壩水資源中心提供放流水或南勢溪湧泉。

林陵三昨天在市政會議表示，供應大台中民生用水的兩大水庫，分別為苗栗鯉魚潭水庫、德基水庫，到前天為止，鯉魚潭水庫蓄水量五十一％、德基水庫六十四％，雖尚在安全範圍，但抗旱應未雨綢繆。

台中市共有七十二口備用水井，總引水量每日約六．一萬噸，林陵三指示水利局即日起檢測所有備用水井，以備不時之需。另外，為儲備民生用水，林陵三也要求洗街車、公園澆灌車應從福田、石岡壩水資源中心取用放流水，或取用南勢溪湧泉等水源。

水利局長周廷彰指出，福田水資源回收中心每日約供應八萬噸放流水、石岡壩水資源回收中心約提供六千噸放流水，都免費提供沖廁、澆灌或道路清洗使用，有需要的民眾可向這兩處水資源回收中心洽詢。

廣告
  • 市府提早啟動抗旱措施，除了全面檢測72口備用水井，籌備民生用水；洗街車、公園綠地澆灌也將取用放流水。（資料照）

    市府提早啟動抗旱措施，除了全面檢測72口備用水井，籌備民生用水；洗街車、公園綠地澆灌也將取用放流水。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
吹薩克斯風給媽祖聽 校長償3年夙願

白沙屯媽祖進香吸引眾多信欣跟隨，回鑾時進入彰化縣境內，首晚就在溪州三條國小駐駕，不僅全村村民欣喜若狂，三條國小校長林淑貞更是驚喜萬分，直呼媽…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：〈中部〉市府抗旱 洗街、澆灌車取放流水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.