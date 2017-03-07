〈中部〉打造綠水園道 市府將整治七河川

2017-03-07

〔記者張菁雅／台中報導〕打造親水河岸，市府提出台中綠水園道亮點計畫，將整治七條重要河川，並藉由河川串連綠水園道，同時進行水資源再生利用，總經費高達八十七億元，將爭取行政院前瞻基礎建設計畫補助。

水利局長周廷彰昨天在市政會議報告台中綠水園道亮點計畫，他表示，柳川整治成功，不但創造新景點，也帶動第二市場周邊攤商生意成長五十％。市府再接再厲，將逐一整治柳川、綠川、梅川、旱溪、筏子溪、麻園頭溪、潮洋溪等七條重要河川，盼以改善水質、防洪、維護生態三要素為主，打造專屬台中的城市水岸空間。

其中，柳川污染整治及環境改善工程將往南延伸約七百公尺，經費八．五億元；綠川水岸廊道計畫經費十億元，將進行污水截流、餘水引流、環境營造；梅川排水環境營造計畫二億元，將推展梅川光廊露天咖啡計畫、建立自行車旅遊觀光系統等；旱溪排水將串連康橋計畫，往上下游延伸為大康橋計畫，經費廿七億元。

另外，筏子溪將規劃為三大水域，分別為樂活廊道、綠蔭休閒廊道、迎賓廊道，經費十三億元；麻園頭溪也將結合周邊藝術商業與異國多元特色活動，打造重要國際性觀光之河，經費四億元；潮洋溪則導入日本大阪心齋橋概念，結合逢甲商圈，打造市民休閒河段，經費二．五億元。

周廷彰指出，七條河川將搭配「台中之心」計畫，串連綠水園道，將街角拓寬、縮減車道、還地於河，並增加帶狀樹穴與複層植栽，盼改善城市景觀，經費十億元。另一方面，市府也將推動水資源再生利用，將水資源中心的放流水經過再生處理，供應給鄰近工業區使用，經費十億元。