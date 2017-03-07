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〈中部〉環團質疑柳川水源 水利局：未抽地下水

2017-03-07

〔記者張菁雅／台中報導〕柳川水岸成為熱門景點，市府計畫將水質與景觀改善工程往南延伸，但環保人士質疑柳川水質改善是因為抽取地下水，且河道設計太過水泥化。水利局長周廷彰表示，柳川水源絕非抽取地下水，且河道經過拓寬，和之前相較，不但沒有水泥化，反而增加排水斷面。

來自淨化場、水撲滿 環團質疑

柳川從台灣大道至民權路段的河道經過水質與景觀改善工程，成為市區最熱門打卡景點。環保人士卻質疑，河道不斷冒出乾淨的水，市府指稱是來自中華水質淨化場處理過的水及水撲滿，但淨化場一天能有萬噸排水量嗎？水撲滿又能提供多少水？市府根本是抽取地下水來當景觀用水。

也有民眾指出，柳川改造後，雖然漂亮，但增加許多人工景觀，太過水泥化，缺少自然生態，甚至連兩岸的柳樹都不見了。

周廷彰指出，民生污水經過中華水質淨化場處理，成為柳川水源，在淨化場歲修時，水撲滿自然湧出地下水即成為備援用水；另外，河道每一平方公尺即埋設一透水管，當地下水位高時，地下水就會冒出來，絕對不是抽取地下水。他也說，這項工程花了三．七億元，如果要抽地下水，蓋抽水站即可，何必花這麼多錢。

水泥化？ 水利局：排水防洪設計

周廷彰同時表示，柳川原本就是排水道，並非野溪，必須以堤防固定河道，才能防洪，而原本的河道只在中間，施工後，將河道向兩邊拓寬，底下還有三個防洪箱涵，拓寬的部分上方設計成舞台、階梯，讓民眾得以親近河川，比較起來，現在的柳川並未水泥化。

針對植栽部分，周廷彰說，水利局調查過柳川在台灣大道以北河段沒有柳樹，以南則有水柳七十株、垂柳九十株，而水柳為台灣原生樹種，垂柳是外來樹種，在進行柳川水岸工程時，新植一百五十九株樹木，其中水柳為四十株，未來第二期景觀工程將保留原有植栽，新植的植栽仍選擇原生樹種。

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  • 柳川整治前。（台中市府水利局提供）

    柳川整治前。（台中市府水利局提供）

  • 柳川整治成功，帶動其他河川整治計畫，但環保人士質疑柳川水質改善是因為抽取地下水。（記者張菁雅攝）

    柳川整治成功，帶動其他河川整治計畫，但環保人士質疑柳川水質改善是因為抽取地下水。（記者張菁雅攝）

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