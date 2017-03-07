〈中部〉春雨太匆匆 梅子、茶樹渴未解
2017-03-07
〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕春雨值千金！南投縣仁愛鄉高海拔春茶進入生長期，梅子也已結果，入冬以來降雨少，昨天鋒面通過終於帶來雨水，惟降雨時間與累積雨量都不多，作物還難以解渴。另霧社水庫也是入不敷出，水位已降到九九二公尺，蓄水百分比已跌破四成，水情愈來愈吃緊。
仁愛鄉農會表示，鄉內中、高海拔春茶陸續於三月底至四月中、下旬進入產期，茶樹已長出新芽，最需要施肥灌溉，但是入冬至今降雨量不多，高山地區山泉逐漸枯竭，人工灌溉效果有限，仍需要春雨幫忙。
至於信義鄉的梅子，本週已進入梅子生長黃金期，因今年冬天雨水少，梅園乾涸已久，若沒有春雨的水份來滋潤，將影響結果量和梅子品質。
昨天清晨好不容易下起春雨，但這一波降雨不到一個小時就停了，南投縣內累積雨量，最多的地方在集集鎮僅十九毫米，其他地區更少，該場雨縣內作物無法解渴，如果春雨再不來，今年的春茶產量恐怕不樂觀。
信義鄉農會也說，因為山區梅園已經乾旱太久了，雨縱使降了下來，但是很快就被吸乾了；另目前也是夏季蔬果的栽種期，農水需求量大，農作仍喊渴，希望老天能多幫忙，讓農民能有好收成。
至於昨天的雨勢對水庫挹注也很有限，霧社水庫進水量四十萬噸，出水量一○六萬噸，水位降為九九二公尺，有效蓄水量只剩一七五七萬噸，蓄水百分比降到卅九％，跌破四成大關。
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